Max Wagner Autarkie GmbH: Mit innovativer Technik zu maximalen Erträgen mit der eigenen PV-Anlage (FOTO)

Damit sich eine PV-Anlage langfristig rentiert und ihre Besitzer von den großen Vorteilen profitieren können, sollten Qualität und Service bei der Wahl des Solarteurs an erster Stelle stehen. Die Max Wagner Autarkie GmbH bietet ihren Kunden noch mehr als das: Mit hochwertigen Qualitätsprodukten und Extrakomponenten, die jederzeit maximale Erträge garantieren, hebt sie sich deutlich von ihren Wettbewerbern ab. Wovon ihre Kunden außerdem profitieren, wie die Zusammenarbeit abläuft und welche große Vision der Gründer Max Wagner verfolgt, verrät der PV-Experte in diesem Artikel.

Immer mehr Einfamilienhausbesitzer, aber auch Unternehmen entscheiden sich für die Investition in eine eigene PV-Anlage. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Neben der Möglichkeit, auf lange Sicht hohe Beträge an Stromkosten einzusparen, ist auch die Unabhängigkeit von unkontrollierbaren Strompreisschwankungen erstrebenswert. Zusätzlich lässt sich durch die Produktion von Solarstrom der Wert der eigenen Immobilie messbar steigern und ein Beitrag zu einer grüneren Welt leisten. Doch die Wahl des richtigen Solarteurunternehmens geht für viele Kunden mit großer Unsicherheit einher. Denn seit vielen Monaten ist zu beobachten, wie sich der PV-Markt bereinigt - nach dem großen Boom hagelt es nun Insolvenzen. "In erster Linie sind es die unseriösen Anbieter, die die Branche mit Billigprodukten und minderwertigen Dienstleistungen in Verruf gebracht haben, die jetzt wieder verschwinden", erklärt Max Wagner von der Max Wagner Autarkie GmbH. "Wer viele Jahrzehnte von seiner PV-Anlage profitieren will und Wert auf größtmögliche Sicherheit durch Gewährleistungen, Garantien und Wartungen legt, sollte sich für einen professionellen Dienstleister mit langfristigen unternehmerischen Zielen entscheiden."

"Deswegen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden mit Top-Produkten und einer hohen Dienstleistungsqualität als langfristiger Partner zur Seite zu stehen", fährt der Unternehmer fort. Als PV-Experte hat sich Max Wagner auf die Planung und Errichtung von PV-Anlagen für Privat- und Industriekunden spezialisiert und ist außerdem Fachmann für die Blackout-Vorsorge. Mit einem Team aus erfahrenen und exzellent geschulten Monteuren bietet das Unternehmen für alle individuellen Kundenbedürfnisse die optimale Lösung an. Dabei kommen bei seinen PV-Anlagen ausschließlich hochwertige Komponenten und moderne Produkte zum Einsatz, sodass die Kunden stets von maximalen Erträgen profitieren können. Die PV-Technik ist für Max Wagner und das Team der Max Wagner Autarkie GmbH eine Leidenschaft, die sie alle mit einer größeren Vision verbinden: Bereits in fünf Jahren soll sein Traum von einem autarken Dorf Wirklichkeit werden.

Max Wagner Autarkie GmbH: Hochwertige PV-Anlagen mit maximaler Leistung

Die Zusammenarbeit mit der Max Wagner Autarkie GmbH beginnt grundsätzlich mit einem kostenlosen Erstgespräch, auf das ein Vor-Ort-Termin folgt, bei dem das Dach des Kunden von einem Techniker per Hand ausgemessen wird. Auf dieser Grundlage werden anschließend eine vorstatische Planung und eine passgenaue Montageanleitung erstellt. Nachdem die fertig installierte PV-Anlage etwa zwei bis drei Monate später in Betrieb genommen wurde, erhält der Kunde eine komplette Projektmappe, in der alle Unterlagen, wie beispielsweise Einspeisungsverträge, technische Daten oder in Anspruch genommene Förderungen, enthalten sind. Im Rahmen von Reinigungs- und Wartungspaketen kümmert sich die Max Wagner Autarkie GmbH im Anschluss langfristig darum, dass die Anlage über viele Jahre hinweg störungsfrei ihr Soll erfüllt.

Anders als andere Anbieter verbaut die Max Wagner Autarkie GmbH auf jedem PV-Modul spezielle Leistungsoptimierer. "Das hat zum einen den Vorteil, dass jedes Modul einzeln kontrolliert werden kann und dadurch zusätzliche Wartungskosten entfallen", erklärt Max Wagner. "Zum anderen sorgen die Leistungsoptimierer dafür, dass die Anlage stets den maximalen Ertrag produziert. Denn das schwächste Glied in einer Kette bestimmt stets die Leistung: Ist bei einer schlechten Christbaumkette eine Lampe defekt, funktionieren auch alle anderen nicht mehr - bei einer guten Christbaumkette hat eine kaputte Lampe hingegen keinen Effekt auf die anderen Leuchten." Zudem profitieren die Kunden von modernen und hochwertigen Qualitätsprodukten: Von Stromspeichern, die im Falle eines Blackouts vollautomatisch umschalten, bis hin zu langlebigen Kabeln kommen nur die besten Produkte zum Einsatz. "Den meisten Kunden ist gar nicht bewusst, dass es bei den Produkten große Qualitätsunterschiede gibt und dass auch die Unterkonstruktion der PV-Anlage eine zentrale Rolle spielt", klärt der PV-Experte auf. "Wird die Anlage auf einer falschen Unterkonstruktion montiert, geht die Garantie auf die PV-Module verloren."

Max Wagner setzt auf Expertise, Nachhaltigkeit und große Visionen

Mit Monteuren, die über jahrzehntelange Berufserfahrung verfügen, bietet die Max Wagner Autarkie GmbH auch eine Dienstleistungsqualität auf hohem Niveau. Durch zusätzliche Fachausbildungen, regelmäßige TÜV-zertifizierte Weiterbildungen, sowie interne Schulungen durch die Produkthersteller und die Besuche von internationalen Fachmessen stellt Max Wagner sicher, dass er und sein Team optimal ausgebildet und immer auf dem aktuellen Stand sind. Auf dem Weg zur Nummer Eins auf dem Markt hat Max Wagner stets seine Mission im Blick: So spendet das Unternehmen nicht nur zehn Prozent seines Umsatzes an karitative Einrichtungen, indem es PV-Anlagen zum Selbstkostenpreis sowie kostenlose Planungen und Beratungen zur Verfügung stellt, sondern verfolgt auch große Visionen.

Die PV-Anlagen stellen dabei nur einen ersten Schritt dar - als Nächstes sollen ein autarkes Haus und in fünf Jahren sogar ein ganzes autarkes Dorf entstehen. "Ich denke, dass wir gesamtgesellschaftlich eine neue Form des Zusammenlebens brauchen", erklärt Max Wagner. "Es darf nicht mehr darum gehen, dass wir in Konkurrenz zueinander stehen, sondern vielmehr in Co-Evolution." Mit dem Grundgedanken, einander zu helfen und zu unterstützen, um gemeinsam zu wachsen, soll das autarke Dorf ein Ort werden, der all diese Prinzipien vereint. Von der PV-Technik über Wasserfilter und Permakultur im Garten bis hin zu einem Wasserstoffspeicher und einem befischbaren See für das ganze Dorf hat Max Wagner bereits viele Ideen, mit denen die Max Wagner Autarkie GmbH ihren Kunden das nachhaltige Leben mit und in der Natur ermöglichen kann.

Sie wünschen sich eine moderne und hochwertige PV-Anlage, die maximale Erträge erwirtschaftet und von erfahrenen Experten geplant, installiert und gewartet wird? Dann melden Sie sich jetzt bei Max Wagner von der Max Wagner Autarkie GmbH und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch!