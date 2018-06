Marktinnovation: VIS ALPIN Alpenmedizin

Unter der Marke VIS ALPIN sind ab sofort 100 % natürliche Erkältungsprodukte mit hochwertigen Inhaltsstoffen aus den Alpen erhältlich. Exklusiv in österreichischen Apotheken zu kaufen, bietet VIS ALPIN als Marktneuheit eine natürlich wirksame Alternative an, die man bisher vergeblich im großen Angebot an Erkältungsprodukten gesucht hat.

Zunächst sind von der österreichischen Marke drei Produktinnovationen mit Alpensalz aus dem Salzkammergut verfügbar: VIS ALPIN Alpensalzpastillen mit Honig, VIS ALPIN Alpensalzpastillen mit Holunder und VIS ALPIN Alpensalznasenspray.

VIS ALPIN Alpensalzpastillen bei Halsschmerzen

VIS ALPIN Alpensalzpastillen helfen bei beginnenden Halsschmerzen, Entzündungen im Hals- und Rachenraum, Halskratzen und Hustenreiz und sind in den Geschmacksrichtungen Honig und Holunder erhältlich. Die ersten 100 % natürlichen Halsschmerzpastillen beinhalten Alpensalz aus dem Salzkammergut sowie Bio-Holundersaft aus dem steirischen Alpenraum und österreichischen Bio-Sonnenblumenhonig.

VIS ALPIN Alpensalznasenspray bei Schnupfen

VIS ALPIN Alpensalznasenspray eignet sich besonders zur Befeuchtung, Vorbeugung und Reinigung trockener Nasenschleimhaut sowie zur begleitenden Behandlung bei Schnupfen - 100 % natürlich durch reines Alpensalz aus dem Salzkammergut und österreichisches Alpenquellwasser aus dem Rax-, Schneeberg-, Schneealpengebiet. VIS ALPIN Alpensalznasenspray ist auch zur Langzeitanwendung geeignet.

Alpensalz – das besondere Salz

VIS ALPIN Alpensalzpastillen und Alpensalznasenspray enthalten wertvolles Salz aus unseren Alpen. Seit 250 Millionen Jahren ruht das Salz vor jeglichen Umwelteinflüssen geschützt innerhalb der Gesteinsschichten des Salzkammerguts. Das Alpensalz konnte so seine Reinheit und Ursprünglichkeit bewahren und enthält äußerst wichtige Mineralien und Spurenelemente.

100 % natürliche Medizin aus den Alpen

VIS ALPIN nutzt die Heilkraft der Kräuter, Pflanzen und Mineralien für 100 % natürliche Medizin aus den Alpen. Die Wirkung wird nicht nur durch die über Jahrhunderte überlieferte Anwendung bestätigt, sondern ist auch durch aktuelle Erkenntnisse belegt. Die Wirkstoffe landwirtschaftlichen Ursprungs stammen zu 100 % aus biologischem Anbau und aus dem Alpenraum und sind bis zum Feld bzw. Produktionsort rückverfolgbar. Die Produkte sind frei von chemischen Hilfs- und Zusatzstoffen und bieten so natürliche Medizin in ihrer reinsten Form.



„Original Alpenmedizin“-Gütesiegel

Die Einhaltung von strengen Qualitätsstandards für VIS ALPIN Produkte, die sich auf die gesamte Produktionskette beziehen und auch über bestehende gesetzliche Richtlinien wie die EU-Bio-Verordnung hinausreichen, wird durch eine unabhängige Stelle geprüft und durch das „Original Alpenmedizin“-Gütesiegel bestätigt.

Trend zu natürlichen Alternativen aus der Apotheke

VIS ALPIN bietet als erste Marke eine 100 % natürliche Alternative bei Erkältungssymptomen und richtet sich dabei an die immer größer werdende Anzahl von umwelt- und gesundheitsbewussten Konsumentinnen und Konsumenten und greift den nach wie vor steigenden Trend zu natürlichen, biologischen und nachhaltigen Produkten auf. Bereits mehr als jeder Dritte achtet auch bei Medizin gegen Erkältungssymptome gezielt auf Natürlichkeit und pflanzliche Inhaltsstoffe. Zudem bevorzugen 8 von 10 Personen Medikamente, die rein natürliche Wirkstoffe enthalten, wenn gleiche Wirksamkeit gegeben ist.

www.visalpin.at