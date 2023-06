Kritik am Kunstmarkt - Kurt Ryslavy im Museum des Stiftes Admont

Und das soll Kunst sein? Diese Frage stellt der Konzeptk├╝nstler Kurt Ryslavy in der aktuellen Ausstellung im Museum Stift Admont. Zu sehen sind ├╝ber 250 Gem├Ąlde aus 40 Schaffensjahren des K├╝nstlers, die Sto├č an Sto├č, teils kopf├╝ber oder 90┬░ gedreht in Form einer Wandvert├Ąfelung platziert sind. Sie umlaufen anschlie├čend die gesamten W├Ąnde des Museums f├╝r Gegenwartskunst. In optimaler Position dar├╝ber h├Ąngen aus der Sammlung des Stiftes Admont ausgew├Ąhlte Werke von 16 K├╝nstlerInnen, die alle an einer Kunstakademie gelehrt haben oder noch lehren. Professorale Kunst steht im Gegensatz zu jener von Kurt Ryslavy. Einerseits unterwirft sich Ryslavys Kunst dieser, andererseits wird sie von dieser erh├Âht.

├ästhetische Merkmale treten zugunsten konzeptueller Ans├Ątze in den Hintergrund. Ein in dieser Installation thematisierter Hauptaspekt ist die institutionelle Kritik an hierarchischen Systemen wie jenen des Kunstmarktes. Man muss kein(e) KunstprofessorIn sein, um gute Kunst zu machen. Man sollte als KunstsammlerIn oder BesucherIn einer Ausstellung nicht nach bekannten Namen suchen, sondern danach, was anspricht, was gef├Ąllt ÔÇô auch wenn man es nicht kennt. Die Befreiung von traditionellen Mustern, vom unsere gesamte Konsumgesellschaft bestimmenden Markendenken sollte das Ziel sein. Aufgerufen wird zum Mut, sich f├╝r das zu interessieren, was nicht der Norm entspricht.

Der Kunstmarkt hat mit einem K├╝nstler wie Kurt Ryslavy keine Freude. Der Markt will Marken. Kurt Ryslavy zerst├Ârt sie.

Das Museum Gegenwartskunst - Stift Admont - als gute Stube mit einer Vert├Ąfelung (Lambris) von Kurt Ryslavy.

In der Ausstellung l├Ąuft auch eine Video von Barbara Eisner-B. im Gespr├Ąch mit Kurt Ryslavy ├╝ber seine Kritik am Kunstmarkt.

Siegfried Anzinger, Erwin Bohatsch, Herbert Brandl, Gunter Damisch, Bruno Gironcoli, Franz Graf, Claudia Hirtl, Brigitte Kowanz, Oswald Oberhuber, Lois Renner, Constanze Ruhm, Kurt Ryslavy, Eva Schlegel, Ruth Schnell, Ingeborg Strobl, Erwin Wurm