JAGD ÖSTERREICH: Franz Mayr-Melnhof-Saurau ist neuer Präsident

Steiermarks Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof-Saurau hat mit 1. Jänner 2025 die Präsidentschaft von Jagd Österreich übernommen.

Maximilian Mayr Melnhof, Landesjägermeister von Salzburg, wechselt an die Stelle des 2. stellvertretenden Präsidenten

Neues Präsidiumsmitglied ist Tirols Landesjägermeister Anton Larcher als 1. stellvertretender Präsident

Herbert Sieghartsleitner, Landesjägermeister von Oberösterreich, verlässt das Präsidium nach planmäßiger dreijähriger Amtszeit.

Zeitgemäße Jagdausbildung, Datenhoheit & Wildtiermanagement

Seit 1.1. 2025 ist Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof-Saurau neuer Präsident von Jagd Österreich und folgt damit Maximilian Mayr Melnhof. Das geplante Programm für das Jahr 2025 hat drei große Schwerpunkte und beinhaltet einige Neuerungen:

In einer modernen Interessensvertretung sind qualitative Daten, wie auch die Interpretation und Deutungshoheit essenziell, um die eigenen Standpunkte zu argumentieren und zu verteidigen. So liegt es auf der Hand, was die Jagd in Österreich benötigt: Eine moderne Wildtierdatenbank in welcher nicht nur Streckendaten, sondern auch Daten aus dem Monitoring und Lebensraumdaten zusammenfließen und dadurch einen umfangreichen Blick auf die Situation der heimischen Wildtiere bieten.

Präsident Franz Mayr-Melnhof-Saurau will zudem ein besonderes Augenmerk auf eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung legen. „Wir brauchen attraktive Weiterbildungsangebote für unsere Jägerinnen und Jäger, die täglich Verantwortung für das Jagdwesen in Österreich übernehmen“, unterstreicht Präsident Mayr-Melnhof-Saurau.

Eine moderne Ausbildung und hochwertige Daten sind die Grundlage eines nachhaltigen Wildtiermanagements und ermöglichen verschauende wildökologische Raumplanungen, die wiederum ein wichtiges Instrument ist, Konflikte in der Landnutzung zu minimieren.

„Eine solche Raumplanung betrifft allerdings nicht nur das Wild, sondern auch erholungssuchende Naturnutzer, die unbedarft in den Lebensraum des Wildes eindringen. Besucherlenkung wird ebenso wichtig, wie eine zeitgemäße und moderne Kommunikation und Bewusstseinsbildung“, betont Präsident Mayr-Melnhof-Saurau.

„Die vor uns liegenden Aufgaben in der Jagd werden vielseitig sein, aber wir werden sie gemeinsam mit Freude angehen. Zum einen haben wir eine starke Nachfrage nach Wildtierdaten, was uns in unserer Expertenrolle bestärkt. Zum anderen müssen wir unsere gesammelten Erkenntnisse zu unseren Wildtieren und deren Bewirtschaftung auch an die einzelnen Jägerinnen und Jäger bringen und parallel der breiten Öffentlichkeit zeigen, dass die Jägerschaft ein kompetenter Ansprechpartner ist", so Präsident Franz Mayr-Melnhof-Saurau abschließend.

Über JAGD ÖSTERREICH

Der Dachverband Jagd Österreich ist der Zusammenschluss aller österreichischen Landesjagdverbände und vertritt die Interessen der rund 132.000 österreichischen Jägerinnen und Jäger auf nationaler und internationaler Ebene.

https://www.jagd-oesterreich.at/