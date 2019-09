Insekten retten, Niederösterreichischer Heckentag 2019

Der Niederösterreichische Heckentag gehört zu den hochwertigsten Biodiversitäts- und Gartenaktionen in Österreich. Jährlich werden über den Verein Regionale Gehölzvermehrung bis zu 40.000 handgesammelte und gezogene niederösterreichische Gehölzraritäten ausgegeben, gefördert werden die Pflanzen vom Land Niederösterreich und er Europäischen Union. Blühendes Österreich, der Landschaftspflegeverein Thermenlinie-Wienerwald-Wiener Becken und die 17 Partner-Gemeinden dieser Region kooperieren heuer mit dem Heckentag 2019. Blühendes Österreich finanziert den einzigen Abholstandort Niederösterreichs in Kooperation mit der Marktgemeinde Pfaffstätten.

Bürgermeister Christoph Kainz freut sich, dass am Samstag 9. November 2019 Pfaffstätten der Nabel der Gartenvielfalt Österreichs sein wird. „ Pfaffstätten setzt seit Jahren Aktivitäten zum Schutz der Biodiversität und zu Natur- und Umweltbildung. Der Heckentag ergänzt perfekt das Engagement unserer Gemeinde.“, meint Christoph Kainz. Zur Stärkung der regionalen Identität und Vielfalt wurde mit dem Bioschafhof Sonnleitner/Familie Frank der bedeutendste Weideschafbetrieb der Region ins Boot geholt. Streng limitierte Heckenpakete beinhalten Gutscheine mit ausgewählten Produkten der Familie Frank. „Blühendes Österreich stärkt lokale und regionale Initiativen im Naturschutz und Naturbildungsbereich. Dass wir als privatwirtschaftliche Initiative der REWE International der alleinige Finanzierungspartner des einzigen Ausgabestandorts in Niederösterreich sind und starke Partner wie den Landschaftspflegeverein und den Weideschafbetrieb Fam. Frank vor Ort haben, zeigt wie wertvoll Blühendes Österreich geworden ist“, meint Ronald Würflinger, GF von Blühendes Österreich. Andreas Patschka, Obmann vom Verein Regionale Gehölzvermehrung hält fest, „dass die Kooperation mit Pfaffstätten und die Finanzierung von Blühendes Österreich vor allem den Kundinnen und Kunden einen Mehrwert bringt. Der Heckentag wird spür- und sichtbarer.“

Der Landschaftspflegverein Thermenlinie bietet vor Ort eine persönliche Fachberatung zu den Themen Biodiversität, Naturschutz, Insektenvielfalt, Blumenwiesen-Anlage, nachhaltige Landwirtschaft und Natur- und Umweltbildung. Blühendes Österreich stellt den 110 Schulen/Kindergärten in den Partnergemeinden des Landschaftspflegevereins Thermenlinie Schmetterlings-Heckenpakete zur Verfügung, Schulen können Heckenworkshops beim Landschaftspflegeverein zur Pflanzung buchen. Irene Drozdowski, Obfrau des Landschaftspflegevereins, will „den Heckentag als große Chance nützen, die ökologischen und naturschutzfachlichen Besonderheiten in der Region den Menschen näher zu bringen und sie zum Mitmachen für unsere biologische Vielfalt zu motivieren“.

Biosphärenpark Direktor Andreas Weiß ist erfreut über die nachhaltige Initiative im Wienerwald: „Wir freuen uns, dass engagierte Gemeinden wie Pfaffstätten und wichtige regionale Partnerorganisationen wie der Landschaftspflegeverein das Konzept eines Biosphärenparks leben und ökologisch nachhaltige Projekte in der Region umsetzen.“

Der Heckentag 2019: Heimische Sträucher, Bäume & Bio-Schafprodukte heimtragen

Heckentag 2019: Samstag, 9. November 2019 von 10 bis 14 Uhr,

Bestellfrist: 2.9 – 16.10.2019; Lieferung: 4.-9.11.2019

Kontakt: Heckentelefon 0680/23 40 106; office@heckentag.at www.heckentag.at Abholstandort Pfaffstätten, vor dem Lilienfelderhof, Stiftgasse 7, 2511 Pfaffstätten

Das gibt es nur heuer und nur am Abholort Pfaffstätten:

Für alle, die ihre Pflanzen direkt in Pfaffstätten in Empfang nehmen, wurden zwei limitierte Pakete mit 7 € Preisvorteil geschnürt. Es warten 70 Pakete mit der Wein-Rose inkl. 7 € Gutschein für regionale Bio-Lammprodukte der Fam. Frank sowie 70 Pakete aus sieben typischen Gehölzarten aus der Region Thermenlinie-Wiener Becken inkl. 7 € Gutschein.

Gutscheine einlösen:

Einfach im Webshop unter www.heckentag.at ordern, Sträucher plus Gutschein direkt am Abholstandort in Pfaffstätten in Empfang nehmen und vor Ort bei Familie Frank den Gutschein für die regionalen Bio-Lammprodukte einlösen!

Heckentag 2019 - Abholstandort Pfaffstätten

Datum: 09.11.2019, 10:00 - 14:00 Uhr

Ort: Lilienfelderhof

Stiftgasse 7, 2511 Pfaffstätten, Österreich

Url: http://www.heckentag.at