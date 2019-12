In der Grünen Brauerei Göss setzt man sich auch für Tierschutz ein

Seit mehreren Jahrzehnten engagiert sich Ulrich Kettner dafür, Tieren, insbesondere Eseln, ein besseres Leben zu ermöglichen und hat den Verein „ Eselrettung Österreich“ gegründet. In Braumeister Andreas Werner hat er einen nachhaltigen Unterstützer gefunden: Kurz vor Weihnachten übergab er dem Verein eine Spende im Wert von 2.000 Euro. Diese Spendensumme wurde am Stand der Brau Union Österreich auf der Craft Bier Messe in Wien gesammelt. Die Einnahmen aus der Verkostung der Bierspezialitäten wie etwa dem Gösser Stifts-Troad waren als Spende für den guten Zweck ausgewiesen.

Damit aber nicht genug. Denn ein Teil der Esel, die vor der Schlachtung, Einzel- oder katastrophaler Haltung gerettet werden, finden dank Braumeister Andreas Werner auf den Weidegründen der Brauerei Göss eine kostenlose Unterkunft.

„Biologische Rasenmäher“

Die Esel bedanken sich auf ihre Weise für die Hilfe und sind mit ihren „Mäharbeiten“ auf den Weiden auch ein kleiner Beitrag zur Grünen Brauerei Göss.

„Die Esel bleiben am Leben und können sich auf den Weiden der Brauerei Göss von schlechter Haltung und Krankheiten erholen. Dabei nehmen sie uns als „biologische Rasenmäher“ einiges an Arbeit ab und halten das Gras kurz. So helfen wir uns gegenseitig“, schildert Braumeister Andreas Werner.

Prominenter Pate

Heuer im September gab es sogar Nachwuchs bei den Eseln in Göss. Der Esel wurde nach seinem Paten, dem „Vater der Grünen Brauerei“, Andreas Werner auf den Namen Andreas getauft. Nicht nur den Namen, auch den Geburtsmonat September haben Pate und Esel gemeinsam.

Zuerst denken, dann schenken

So süß Esel sind, bedeuten sie aber auch eine Menge Arbeit und Verantwortung, denn die Tiere müssen richtig gehalten und gepflegt werden. Daher sollte man es sich gut überlegen, ob Esel das passende Geschenk zu Anlässen wie Weihnachten oder Geburtstagen sind.

Mit einer Spende an den Verein verhilft man vielen Eseln zu einem besseren Leben. Die Esel in Göss kann man im Rahmen einer Brauereiführung in Göss sogar besuchen und nebenbei noch Österreichs beliebtestes Bier verkosten.

Jede Spende zählt

Der Verein „ Eselrettung Österreich“ besteht mittlerweile aus über 250 Tierfreunden rund um Obmann Ulrich Kettner, die es sich schon seit vielen Jahren zur ehrenamtlichen Aufgabe gemacht haben, Tieren, vor allem aber Eseln, in Not zu helfen. Über 340 Esel wurden bereits vor dem Tod gerettet.

Damit dies möglich ist, ist der Verein auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen, die hauptsächlich in den Ankauf von Futter, Medikamenten, Einstreu, Mineralstoffen, Hufschmied und in die tierärztliche Versorgung fließen. Die finanziellen Mittel werden aber auch für den Freikauf vernachlässigter Tiere verwendet. Mehr Informationen zum Verein gibt es unter http://www.eselrettung.at.

