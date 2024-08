Hoher wissenschaftlicher Anspruch der Technology Talks Austria

Digitalisierung und Dekarbonisierung führen zu rasanten Veränderungen, die freilich auch menschengerecht ablaufen sollen. Wie zentral Forschung, Technologie und Innovation (FTI) in diesem weltweit tiefgreifenden Transformationsprozess der „Triple Transition“ ist, steht im Fokus der neuen Technologiegespräche. Brigitte Bach, Managing Director und Sprecherin der Geschäftsführung: „Vor dem Hintergrund der globalen Entwicklungen geht es darum, eine resiliente Wirtschaftsweise zu entwickeln, die klimaschonend, effizient und menschengerecht sein muss. Die große Herausforderung ist, dass alle diese Prozesse ineinander verwoben sind und gleichzeitig mit großer Geschwindigkeit ablaufen."

Top Scientific Partner

Das Thema, das Programm und die Speaker wurden in enger Abstimmung mit den Scientific Partnern der Technology Talks Austria erarbeitet und ausgewählt. „Die Technology Talks Austria sind die Leitkonferenz der Technologieszene mit hohem wissenschaftlichem Anspruch. Hier treffen sich international führende Expertinnen und Experten, um aktuelle, wichtige Themen zu diskutieren“, erläutert Andreas Kugi, Vorsitzender des Programmbeirates und Scientific Director des AIT.

Erstklassige Diskussionen mit führenden Fachleuten

Im Programmbeirat sind folgende Organisationen bzw. Persönlichkeiten vertreten:

TU Austria (Rektoren Jens Schneider, Horst Bischof, Peter Moser)

ACATECH (Präsident Jan Wörner)

Österreichische Akademie der Wissenschaften (Vizepräsidentin Ulrike Diebold)

IST Austria (Präsident Martin Hetzer)

Forschung Austria (ACR-Geschäftsführerin Sonja Sheikh)

Christian Doppler Gesellschaft (Präsident Martin Gerzabek)

AIT (Sprecherin der Geschäftsführung Brigitte Bach)

Leitthema: Rolle von Forschung, Technologie und Innovation (FTI) für die Triple Transition

Das Leitthema der Technology Talks Austria - die Rolle von Forschung, Technologie und Innovation (FTI) für die Triple Transition - wird in mehreren Plenary Sessions diskutiert, die die „ökologische Transformation“, die „digitale Transformation“ und die „menschengerechte Transformation“ beleuchten. Darauf aufbauend werden Folgerungen für FTI-Policy diskutiert - und zwar sowohl auf internationaler und europäischer als auch auf nationaler Ebene. Ergänzend und vertiefend zum Generalthema finden Workshops statt, die in bewährter Weise in Kooperation mit Partnerorganisationen ausgerichtet werden.

26 Stunden hochkarätiges Programm

Die Besucherinnen und Besucher erwartet insgesamt 26 Stunden hochkarätiges Programm - ein ausgewogener Mix aus Vorträgen, Diskussionen, Workshops und genügend Raum für Austausch und Networking. Unter den mehr als 80 Speakern finden sich so spannende Persönlichkeiten wie etwa Andrea Renda (CEPS), Alexia Cambon (Microsoft), Jan Wörner (acatech), Elizabeth Churchill (MBZUAI), Thomas Henzinger (FORWIT), Gauri Singh (IRENA) oder André Loesekrug-Pietri (JEDI). Ergänzend und vertiefend zum Generalthema finden Workshops statt, die in bewährter Weise in Kooperation mit Partnerorganisationen ausgerichtet werden.

„Bei den Technologiegesprächen wird es erstklassige Diskussionen mit führenden Fachleuten geben, die ihr Wissen aus verschiedenen Disziplinen in interdisziplinären Debatten einbringen. Es geht um brennende Zukunftsfragen, die uns alle betreffen. Zudem bietet die Veranstaltung zahlreiche Gelegenheiten zum Austausch und zum Networking“, so Andreas Kugi.

Über die Technology Talks Austria 2024

Erstmals im Jahr 1983 im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach durchgeführt, finden die Technology Talks Austria heuer am 12. und 13. September erstmals in Wien statt. Veranstaltet werden die neuen Technologiegespräche vom AIT Austrian Institute of Technology in Kooperation mit den Bundesministerien für Klimaschutz (BMK), Wirtschaft (BMAW) und Wissenschaft (BMBWF) sowie der Industriellenvereinigung (IV). Zahlreiche Forschungsorganisationen sind als Partner eingebunden.

Tickets für die Technology Talks Austria (180 Euro; Studierende 90 Euro) sowie alle Details zum Programm und zu den Speakern unter www.technology-talks-austria.at

Technology Talks Austria 2024

Österreichs maßgebliche Technologiekonferenz findet am 12. und 13. September 2024 im Wiener MuseumsQuartier statt

Datum: 12.09.2024, 09:00 Uhr - 12.09.2024, 18:30 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: MuseumsQuartier Wien

Museumsplatz

1070 Wien

Österreich

URL: https://technology-talks-austria.at/

Technology Talks Austria 2024

Österreichs maßgebliche Technologiekonferenz findet am 12. und 13. September 2024 im Wiener MuseumsQuartier statt

Datum: 13.09.2024, 09:00 Uhr - 13.09.2024, 13:30 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: MuseumsQuartier Wien

Museumsplatz

1070 Wien

Österreich

URL: https://technology-talks-austria.at/