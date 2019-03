"Herzkasperl und Zuckerpuppe“ - neue Podcast Folge zum Weltfrauentag verfügbar

Weltfrauentag: Neue Podcast Folge zum Thema Frauengesundheit online!

In Österreich sind allein für das Jahr 2011 rund 437.000 PatientInnen mit Herz-Kreislauferkrankungen dokumentiert. Herz-Kreislauferkrankungen werden daher in den kommenden Jahren eine der größten gesundheitlichen Herausforderungen bleiben. Merck Österreich, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, möchte gemeinsam mit ExpertenInnen dazu beitragen, die negativen Folgen so gering wie möglich zu halten. Mithilfe des neuen Podcasts www.merck-cast.at – bietet Merck nun einfache Lebens-Tipps und Ratschläge an.

„Herzgesundheit erhalten“ – drei Tipps zum Starten!

Anlässlich des Starts des neuen Podcasts gab Prim. Univ.-Prof. Dr. Andrea Podczeck-Schweighofer, Präsidentin der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft, drei Tipps, die für uns alle besonders wichtig sind:

Kenne deine Werte! Vor allem Blutdruck, Blutzucker und Cholesterin Gehe diese Werte regelmäßig messen! Etwa bei der jährlichen Gesundenuntersuchung Bewege dich! Oft ist keine Zeit für Sport – etwa nach der Arbeit, nach der Kinderbetreuung - daher ist es besonders wichtig Bewegung, wo immer möglich, in den Alltag zu integrieren: D.h. etwa Treppe statt Lift, zu Fuß statt Auto oder Öffis.

Weitere Infos dazu finden Sie im Podcast!

Der neue Podcast über Gesundheit & Wohlbefinden

Ziel des neuen Service „Herzkasperl und Zuckerpuppe“ unter www.merck-cast.at ist es, allen Interessierten praktische und einfache Tipps für den Alltag zu geben. Der Podcast informiert über Gesundheit, Wohlbefinden und andere relevante Themen. ExpertInnen geben in jeder neuen Folge einen Überblick über ein Thema und möchten zum Nachdenken anregen.

Die aktuellen Podcast-Themen:

„ Herzensbildung“ – Podcast mit Univ.-Prof. Dr. Andrea Podczeck-Schweighofer – Online seit 18. Februar





– Online seit 18. Februar NEU! Weltfrauentag : Spezifische Frauen-Gesundheit - Podcast mit Univ.-Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Willer – Online seit 08. März