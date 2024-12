BLITZBLANK unterstützt erneut Hilfsprojekt von MISSIO

Das österreichweit tätige Reinigungsunternehmen BLITZBLANK setzt auch in diesem Jahr ein Zeichen der Solidarität und unterstützt ein Hilfsprojekt der Päpstlichen Missionswerke (Missio). Seit 1922 engagiert sich Missio in 150 Ländern gemeinsam mit Papst Franziskus um den Ärmsten, Hungernden und Notleidenden zu helfen.

Professor Pater Dr. Karl Wallner OCist, Direktor von Missio Österreich, würdigt die Unterstützung von BLITZBLANK: „Ich bin BLITZBLANK und Familie Reichel sehr dankbar, dass sie seit vielen Jahren Missio-Hilfsprojekte unterstützen. Heuer dürfen wir gemeinsam den Fokus auf die Bildung von tausenden verarmten Kindern auf Madagaskar und die Wiederaufforstung der Insel legen."

Im zweitärmsten Land Afrikas herrscht bitterste Armut, bedingt durch Trockenheit, Missernten und landwirtschaftlichem Fehlverhalten. Zudem kann ein Viertel der Menschen auf Madagaskar weder lesen noch schreiben. Eine Abwärtsspirale für das ganze Land.

Als Antwort auf diese unglaubliche Not wurden im Hochland von Madagaskar in der Provinz Fianarantsoa in bereits mehr als 400 Dörfern kleine Vorschulen errichtet. Ohne die Schulen würden die Kinder mit ihren Eltern den ganzen Tag auf den Feldern arbeiten. Mit der Möglichkeit, in ihrem Ort die Schule zu besuchen, erwerben die Mädchen und Buben die Grundkenntnisse für eine bessere Zukunft.

Mario Reichel, Geschäftsführer von BLITZBLANK, betont die Wichtigkeit und den persönlichen Zugang zu seiner mittlerweile alljährlichen Spende: „Auch im Rahmen unserer Spenden agieren wir immer direkt und im Sinne der Nachhaltigkeit. Mit Missio haben wir einen Partner, bei dem wir überzeugt sind, dass unser kleiner Beitrag auch gut ankommt und jeder Euro nachhaltig genutzt wird. Ich bin selbst fünffacher Vater und bei dem Hilfsprojekt für die Kinder in Madagaskar geht einem Familienvater natürlich das Herz auf. Es ist für BLITZBLANK und mich eine Ehre hier den Grundstein für Bildung und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft legen zu dürfen.“

Über BLITZBLANK:

Seit 1935 etabliert sich BLITZBLANK als einer der führenden Reinigungsdienstleister Österreichs. Das Fachwissen, das über drei Generationen kontinuierlich ausgebaut wurde, garantiert einzigartiges Know-how und Qualität.

Weiterführende Informationen finden Sie auf www.blitzblank.at