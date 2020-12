BLITZBLANK unterstützt Desinfektion des Wiener Stephansdoms.

Am Montag, den 7. Dezember 2020 öffnet auch das Riesentor des Wiener Stephansdoms wieder seine Pforten für die Besichtigungen der Domkirche und der Türme, Führungen, kulturelle Veranstaltungen und für Messen. Bevor das öffentliche Leben weiter geht und die BesucherInnen über den Aufzug zur Pummerin den Nordturm wieder betreten können, werden die öffentlichen Bereiche vom Wiener Facility Service Unternehmen BLITZBLANK professionell gereinigt und desinfiziert.

Die Corona-Krise hat auch für Gläubige große Sorgen und Prüfungen gebracht. Das gemeinschaftliche Feiern hat uns sehr gefehlt. Deshalb sind wir sehr froh ab Montag den ganzen Dom wieder für Gläubige zum Gottesdienst und zum Besuch öffnen zu können, unter Einhaltung der Maßnahmen zur Corona Prävention. sagt Dompfarrer Toni Faber, der dankbar das Angebot der Eigentümerfamilie Reichel angenommen hat.

Es ist unsere Unternehmens-DNA stets das Beste für die Allgemeinheit zu leisten. Meiner Familie und auch unseren MitarbeiterInnen ist es eine Herzensangelegenheit, heuer ein starkes Zeichen für gelebte Gemeinschaft und Solidarität in der Gesellschaft zu setzen. Daher haben wir beschlossen, unsere Zeit und unser Know How zu spenden, um den BesucherInnen des Wiener Wahrzeichens das Gefühl der hygienischen Sicherheit zu vermitteln. so Eigentümervertreter und Geschäftsführer Mario Reichel.

Die Corona-Krise zeigt auf dramatische Weise, wie sensibel unser gesellschaftliches Leben und unser Gesundheitssystem sein kann und wie wichtig für viele die menschliche und geistliche Vernetzung ist – egal welcher Religionsgemeinschaft man angehört. Wir freuen uns gemeinsam mit Dompfarrer Toni Faber, hier einen sinnvollen Beitrag und eine praktische Spende zu leisten und stehen auch künftig mit unseren Dienstleistungen und Expertisen zur Verfügung. sagt CMO Aline Basel.

Das Familien-Unternehmen BLITZBLANK blickt heuer auf 85 Jahre Firmengeschichte zurück. Mit seinen rund 1000 MitarbeiterInnen und dem Fachwissen, das über drei Generationen kontinuierlich ausgebaut wurde, steht der Name BLITZBLANK immer für Qualität in der Reinigung mit einem Hauptaugenmerkt auf Nachhaltigkeit, Kompetenz und einer Spezialisierung in der Hygiene und Desinfektion. Und so darf heuer sicher und blitzblank im Wiener Stephansdom Weihnachten gefeiert werden.

https://www.blitzblank.at/