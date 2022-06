Bierige Unterstützung der Eselrettung Österreich

Vom 13. bis 14. Mai 2022 konnte nach zwei Jahren Durststrecke endlich wieder das Craft Beer Fest stattfinden. In diesem Jahr war erstmalig die Praterbühne in Wien eine perfekte Outdoor-Location für handwerklich produzierte Bierspezialitäten aus heimischen Braumanufakturen und internationalen Kreativbrauereien – ein wahres Schlaraffenland für Biergenießer.

Die Brau Union Österreich war auch mit ihren Spezialitäten vertreten und präsentierte den Bierliebhabern vor allem die Biere aus der Spezialitäten-Manufaktur Hofbräu Kaltenhausen sowie aus der Kärntner Brauerei Schleppe, die z. B. für das Pale Ale „Schleppe No. 1“ bekannt ist. Die Einnahmen aus der Verkostung der Bierspezialitäten waren vor Ort als Spende für den guten Zweck ausgewiesen und kommen der Eselrettung Österreich zu Gute.

Spende für Eselrettung Österreich

Seit mehreren Jahrzehnten engagiert sich Ulrich Kettner dafür, Tieren, insbesondere Esel, ein besseres Leben zu ermöglichen und hat den Verein „Eselrettung Österreich“ gegründet. In Gabriela Maria Straka, Director Corporate Affairs & CSR der Brau Union Österreich, hat er eine nachhaltige Unterstützerin gefunden: Sie übergab dem Verein eine Spende im Wert von 1.500 Euro. Diese Spendensumme wurde am Stand der Brau Union Österreich auf der Craft Bier Messe in Wien gesammelt.

Grünflächenpfleger

Aber Spenden sind nur ein Teil der bierigen Unterstützung: Denn ein Teil der Esel, die vor der Schlachtung, Einzel- oder katastrophaler Haltung gerettet werden, finden auf den Weidegründen der Brauerei Göss eine kostenlose Unterkunft. Und diese Esel bedanken sich auf ihre Weise für die Hilfe und tragen mit ihren „Mäharbeiten“ auf dem Brauereigelände auch einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft der Grünen Brauerei Göss bei.

„Die Esel bleiben am Leben und können sich auf den Weiden der Brauerei Göss von schlechter Haltung und Krankheiten erholen. Dabei nehmen sie uns als „biologische Rasenmäher“ einiges an Arbeit ab und halten das Gras kurz. So helfen wir uns gegenseitig“, schildert Gabriela Maria Straka, Director Corporate Affairs & CSR der Brau Union Österreich.

Grüne Brauerei Göss

Die „Grüne Brauerei Göss“ in Leoben ist weltweit die erste Großbrauerei mit einer 100% nachhaltigen Bierproduktion. „Wir sind am Weg zur Kreislaufwirtschaft und am klimapositiven Königsweg. Aufgrund des Einsatzes der grünen Energien, ist die Produktion in Göss seit 2016 zu 100% CO2 neutral. An die 4.000 Tonnen CO2 werden jährlich vermieden. Am Horizont zeigen sich weitere Potenziale zur Kreislaufwirtschaft: Die Rückstände aus der Biomassevergärung könnten als phosphat- und kaliumreicher Biodünger verwendet werden, um den Humusaufbau zu unterstützen und damit noch mehr CO2 zu binden. Derzeit wird gerade daran gearbeitet, die Wertstoffe aufzukonzentrieren, um den Reststoff in ein hochwertiges Produkt umzuwandeln,“ erklärt Gabriela Maria Straka, Director Corporate Affairs & CSR der Brau Union Österreich.

Jede Spende zählt

Der Verein „Eselrettung Österreich“ besteht mittlerweile aus über 250 Tierfreunden rund um Obmann Ulrich Kettner, die es sich schon seit vielen Jahren zur ehrenamtlichen Aufgabe gemacht haben, Tieren, vor allem aber Eseln, in Not zu helfen. Über 340 Esel wurden bereits vor dem Tod gerettet.

Damit dies möglich ist, ist der Verein auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen, die hauptsächlich in den Ankauf von Futter, Medikamenten, Einstreu, Mineralstoffen, Hufschmied und in die tierärztliche Versorgung fließen. Die finanziellen Mittel werden aber auch für den Freikauf vernachlässigter Tiere verwendet. Mehr Informationen zum Verein gibt es unter www.eselrettung.at.

Über die Brau Union Österreich

Über 5,0 Mio. HL Bier setzt die Brau Union Österreich in einem Jahr ab – mit fünfzehn führenden Biermarken, über 100 Biersorten und laufenden Innovationen. Das Unternehmen steht sowohl für Internationale Premium-Brands wie Heineken, Desperados und Sol, die Cider-Marken Strongbow und Stibitzer, das neue Hard Seltzer Pure Piraña, österreichweit verbreitete Top-Marken wie Gösser, Schwechater, die Weizenbiermarke Edelweiss und das alkoholfreie Schlossgold sowie Marken mit starker regionaler Bedeutung wie Zipfer, Puntigamer, Wieselburger, Kaiser, Schladminger, Reininghaus, Villacher und Fohrenburger. 2.700 Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, dass rund 49.000 Kunden und Millionen Bierliebhaber im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Dass die Brau Union Österreich dabei auf beste Rohstoffe, höchste Qualität und nachhaltige Produktion – sowohl im Umwelt- als auch im gesellschaftlichen Bereich – setzt, versteht sich von selbst. Dafür wurde die Brau Union Österreich mit dem Prädikat „GREEN BRAND“ ausgezeichnet. Seit 2003 ist die Brau Union Österreich Teil der internationalen HEINEKEN-Familie. www.brauunion.at