Bier und Bäume sind tief in Österreichs Tradition verwurzelt

Fast die Hälfte der Fläche Österreichs ist mit Wald bedeckt. Damit zählt Österreich zu den waldreichen Ländern Europas. Mit 312 Brauereien hat Österreich sogar weltweit eine der höchsten Brauereidichten. Der Baumbestand und Bier haben folglich eine große Bedeutung für Österreich und Bäume spielen auch in den Brauereien eine vielfältige Rolle.

Für den Brauprozess wird Energie und Wärme benötigt, die beispielsweise in der Grünen Brauerei Schladming zum Teil durch eine Pellets-Heizanlage erzeugt wird. Die Grüne Brauerei Göss nutzt für 40 % des Wärmebedarfes die Abwärme eines benachbarten Holzverarbeitungsbetriebes.

An den Brauereistandorten wird aber nicht nur mit Bäumen geheizt, sondern durch Pflanzungen von jungen Bäumen auch an die Zukunft gedacht. Letzten Herbst hat ein Projekt gestartet, das heuer im Mai fortgesetzt wird. Bei den Brauereien Schwechat und Puntigam wurde je eine Silberlinde gepflanzt. Diese Baumart ist besonders widerstandsfähig gegen Trockenheit, Hitze, Staub und Abgase, ein wichtiger Nahrungslieferant für Bienen und Hummeln und sorgt für eine verbesserte Luftqualität. Im Mai wird nun an weiteren Standorten in ganz Österreich wie etwa in Wieselburg weitergepflanzt.

Gösser erhält 1.000 Bäume pro Jahr

Zum Erhalt des bereits vorhandenen Baumbestandes trägt Gösser, Österreichs bestes Bier, bei. Durch die Verwendung von Recyclingetiketten auf den Bierflaschen, werden jährlich 1.000 Bäume erhalten, das entspricht in etwa der Fläche eines Fußballfeldes. Dieses Vorzeigeprojekt wird nun nach und nach bei allen Marken der Brau Union Österreich umgesetzt. Folglich müssen jährlich immer weniger Bäume abgeholzt werden.

Bäume zum Trinken

Und schließlich kann man Bäume sogar im Bier trinken. Die Spezialitätenmanufaktur Hofbräu Kaltenhausen hat 2019 eine besondere saisonale Spezialität gebraut: die Edition Zirbe. Dabei wurde das Bier auf frisch handgehobelten Zirbenspänen gereift. Frische harzige Noten und das feine Aroma der Zirbe verleihen dem Bier eine angenehme Trinkbarkeit. Die Kaltenhauser Edition Zirbe hält alte Traditionen und Werte hoch und spricht damit Bierkonsumenten an, die mit der Natur verbunden und beim Genuss regional verwurzelt sind. Diese Biersorte harmoniert mit frühlingshaften Speisen wie grünem Spargel, Bärlauchpesto und Wildkräutern und passt auch hervorragend zu Geflügel, mildem Weichkäse und Apfelstrudel.

Über 5,0 Mio. HL Bier setzt die Brau Union Österreich in einem Jahr ab – mit achtzehn führenden Biermarken, über 100 Biersorten und laufenden Innovationen. Das Unternehmen steht sowohl für Internationale Premium-Brands wie Heineken, Desperados, Sol und die Cider-Marken Strongbow und Stibitzer, österreichweit verbreitete Top-Marken wie Gösser, Schwechater, die Weizenbiermarke Edelweiss, das alkoholfreie Schlossgold und die Biere der Spezialitäten-Manufaktur Hofbräu Kaltenhausen sowie Marken mit starker regionaler Bedeutung wie Zipfer, Puntigamer, Wieselburger, Kaiser, Schladminger, Reininghaus, Linzer Bier, Villacher, Schleppe und Piestinger. 2.700 Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, dass rund 49.000 Kunden und Millionen Bierliebhaber im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Dass die Brau Union Österreich dabei auf beste Rohstoffe, höchste Qualität und nachhaltige Produktion – sowohl im Umwelt- als auch im gesellschaftlichen Bereich – setzt, versteht sich von selbst. Dafür wurde die Brau Union Österreich mit dem Prädikat „GREEN BRAND“ ausgezeichnet. Seit 2003 ist die Brau Union Österreich Teil der internationalen Heineken-Familie.

