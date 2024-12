„Advent in Tirol“: Acht Christkindlmärkte setzen auf Tradition und Brauchtum

Die Adventmärkte in Innsbruck, Hall in Tirol, Kufstein, Rattenberg, Schwaz, Seefeld, St. Johann in Tirol und am Achensee, die sich unter der Marke „Advent in Tirol“ zusammengeschlossen haben, sind geöffnet und laden zu einer besinnlichen Adventszeit inmitten der winterlichen Tiroler Bergwelt ein. Sie stehen für heimisches Brauchtum und eine traditionelle Tiroler Vorweihnachtszeit abseits von Lärm und Kitsch.

Inmitten der Tiroler Bergwelt, zwischen verschneiten Landschaften, verbirgt sich ein besonderer Weihnachtszauber: Die acht Christkindlmärkte in Innsbruck, Seefeld, Hall in Tirol, Schwaz, Rattenberg, Kufstein, St. Johann in Tirol und am Achensee öffnen auch in diesem Winter wieder ihre Pforten und bieten bei stimmungsvollem Lichterglanz traditionelle Köstlichkeiten und Geschenkideen an.

In der Innsbrucker Altstadt beim Goldenen Dachl wartet der traditionelle Markt mit neuer Märchen- und Riesengasse. Am Marktplatz feiert der Familienmarkt mit dem funkelnden Swarovski Kristallbaum sein 30-jähriges Jubiläum. Die Maria-Theresien-Straße verzaubert mit einem Lichtermeer aus Leuchtbäumen und Riesenchristbaumkugeln. Besinnlich wird es auf den kleineren Märkten am Wiltener Platzl, der Kaiserweihnacht am Bergisel und in Sankt Nikolaus. Ein besonderes, ganz romantisches Erlebnis ist auch der Panoramablick vom Markt auf der Hungerburg.

Der Weihnachtsmarkt in Seefeld verzaubert inmitten der festlich geschmückten Fußgängerzone. Traditionelle Tiroler Handwerkskunst, verlockende Düfte von Glühwein und gebrannten Mandeln sowie stimmungsvolle Musik lassen die Herzen der Besucherinnen und Besucher höherschlagen. Ein Highlight für Kinder ist in Seefeld das Engerlpostamt. Direkt neben dem Weihnachtsmarkt funkelt ein magischer Lichterpark.

Je näher das Weihnachtsfest rückt, desto heller erstrahlt der Obere Stadtplatz in Hall in Tirol. Die Häuserfassaden rund um den Adventmarkt verwandeln sich in der Vorweihnachtszeit in einen überdimensionalen Adventkalender. Täglich ab 18:00 Uhr verzaubern Bläsergruppen und Chöre mit weihnachtlicher Musik. Kinder können Tiere im Streichelzoo besuchen, im Rathaushof schlittschuhlaufen oder sich von Märchenerzählerinnen in Phantasiewelten entführen lassen.

Liebevoll dekorierte Stände laden bei der „Seeweihnacht“ am Achensee zum Bummeln ein. Ein Highlight ist die romantische Schi¬ffsrundfahrt über den Achensee. Das beleuchtete Schiff¬ dient zusätzlich ab 17:40 Uhr als Wärmezone am Anleger in Pertisau. Beim Christkindlpostamt können Wünsche ans Christkind aufgegeben werden, während musikalische Darbietungen die festliche Atmosphäre umrahmen.

Die Adventszeit in Schwaz vereint Tiroler Tradition, Kulinarik und eine gemütliche Atmosphäre auf dem Maximilianplatz. Über 35 Musikgruppen sorgen für stimmungsvolle Musik. Jeden Adventsonntag wird eine Kerze entzündet. Ein kostenloses Kinderprogramm und Kutschenfahrten bringen insbesondere den Kleinen Freude. Begleitet wird der Schwazer Advent auch von zwölf Traditionsvereinen, die mit regionalen kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen. Am 6./7. und 13./14. Dezember lädt die Silberstadt zum Handwerksmarkt ein, auf dem 30 Aussteller ihre handgefertigten Stücke präsentieren.

In Rattenberg, der kleinsten Stadt Österreichs, erstrahlen die Gassen im sanften Licht von Kerzen, Fackeln und Feuerstellen. Der Duft von Kiachl, Krapfen und Rattenberger Adventwein liegt in der Luft und lädt zum Genießen ein. Groß und Klein entdecken begeistert den Märchenpfad, die Herbergssuche und einzigartige Geschenke in den charmanten Geschäften. Freitags lockt ein romantischer Adventspaziergang, samstags ein umfangreiches Programm mit Tiroler Brauchtumsmusik und sonntags sorgen Weisenbläser und Anklöpfler für festliche Stimmung.

In der Adventszeit verwandeln sich die Stadt Kufstein und die Festung in ein vorweihnachtliches Idyll. Im Kufsteiner Stadtpark findet ein geselliger Weihnachtsmarkt statt - mit Tiroler Schmankerl, weihnachtlicher Live-Musik, Kinderprogramm und schönen Geschenkideen. In der geschichtsträchtigen Festung liegt der Schwerpunkt auf regionalem Kunsthandwerk, das in den historischen Kasematten präsentiert wird. Weisenbläser und Anklöpfler umrahmen den Weihnachtszauber musikalisch.

Kulinarisch wird am Weihnachtsmarkt in St. Johann in Tirol gefeiert. Typische Tiroler Köstlichkeiten wie Brodakrapfen, Germkiachl oder Erdäpfelblattl werden ebenso angeboten wie Flammkuchen, Ofenkartoffeln oder verschiedene Süßspeisen. Die Feuerstellen laden zum gemütlichen Zusammensitzen und Stockbrot-Backen ein. In der Adventwerkstatt wird fleißig gemalt, gebastelt oder spannenden Geschichten gelauscht.

Weitere Informationen: www.adventintirol.com