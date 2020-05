Ab heute wieder Bier frisch vom Fass genießen

Bier frisch gezapft vom Fass ist ein Genuss, den nur die Gastronomie bieten kann und auf den sich alle Bierliebhaber schon wieder sehnlichst freuen. Dreiviertel der Österreicher (78 %) legen laut aktuellem Bierkulturbericht beim Bierkonsum in der Gastronomie Wert auf ein perfekt gezapftes Bier. Für beinahe die gesamte österreichische Bevölkerung (89 %) ist die Schankhygiene, eine saubere Zapfanlage wichtig. Damit dies nach der langen Schließung auch gewährleistet ist, hat die Brau Union Österreich ihre Gastronomiekunden im ganzen Land mit einer besonderen Dienstleistung unterstützt. Die Reinigung und Wiederinbetriebnahme der Schankanlagen wurde gratis durchgeführt.

Bestellungen auch via Online-Service

Selbstverständlich werden die Gastronomiekunden für die Wiedereröffnung ihrer Lokale intensiv von den jeweiligen Gebietsleitern und dem Telefonverkauf betreut. Eine weitere Erleichterung in dieser intensiven Anlaufphase ist, dass die Gastronomen jederzeit und überall das Online-Serviceportal brauunion.plus nutzen können. Ergänzend zur persönlichen Betreuung einfach und unkompliziert bestellen, mit PC, Laptop, Tablet oder sogar via eigener App am Smartphone. Informationen zu Aktionen, Bestellvorschläge und Erinnerungen, Zugriff auf Rechnungen und Werbematerial wie individuell gestaltete Bierkarten sind zusätzliche Anreize, das Online-Serviceportal zu nutzen.

Online bestens informiert

Ein hilfreiches Service in Zeiten wie diesen ist auch die umfassende Information in Zusammenhang mit Covid-19 per Newsletter. Checklisten und Schutzmaßnahmen für die Wiedereröffnung sowie Tipps zu Förderungen und Hilfsfonds sind ebenso gesammelt abrufbar wie konkrete Hilfestellungen für die Online-Auftritte der Lokale.

„Der Newsletter ist sehr übersichtlich und informativ. Nicht alle haben die Zugänge zu Informationen oder verlieren den Überblick. Da ist es ein besonders gutes Service, dass sich die Brau Union Österreich um die Sorgen der Kunden annimmt und sie unterstützt“, schätzt Gerald Stoiser, Geschäftsführer des Thermenhotel Stoiser in Bad Loipersdorf den Kundennewsletter.

