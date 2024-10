KURIER-Chefs einst und jetzt: "Wäre ich jung, würde ich wieder Journalist werden"

Kotanko: Aber auch im regionalen Journalismus ist es so, dass die Ausgaben von Montag bis Donnerstag fast inseratenfrei sind. Das funktioniert nur noch am Wochenende. Umso wichtiger sind viele bezahlte Abos.

Kotanko: Häme hat sicher einen abstoßenden Effekt. Auf der anderen Seite sollten wir uns nicht selbst belügen: Das Publikum will zum Teil diese heftige Auseinandersetzung. Wobei man sich da selbst etwas zurücknehmen sollte. Und was die digitalen Plattformen betrifft: Wir müssen Tempo rausnehmen und mehr reflektieren.

Brandstätter: Das ist schon eine Antwort: Wenn Influencer eine Marke werden können, müssen wir optimistisch genug sein, dass gute Journalistinnen und Journalisten auch eine Marke werden können. Das geht nur mit Transparenz: Wo habe ich meine Informationen her, wie komme ich zu dem Schluss? Also möglichst viele Fakten, möglichst wenig Meinung. Die sollen sich die Leute selbst bilden.

Brandstätter: ... eine Milliarde bekommt und noch jede Menge Werbung machen kann, ist das kein fairer Wettbewerb. Den brauchen wir aber. Ein öffentlich-rechtliches Medium ist nur gerechtfertigt, wenn es unabhängig ist und kein Regierungsmedium. Alle Regierungen haben versucht, eines daraus zu machen. Wenn es also so ein Medium gibt, dann müssen private Medien sehr wohl eine Förderung bekommen, aber eben nicht über Inserate.

Rabl: Was die Transparenz betrifft: Es wird doch ohnehin jedes Inserat über 5.000 Euro veröffentlicht. Man kann auf Punkt und Beistrich genau nachlesen, was zum Beispiel die Fellnerei kassiert.

Brandstätter: Ich will das heikle Thema Medienförderung ansprechen. Wir wollen ja unabhängig sein und ohne Förderung auskommen. Ich glaube jedoch, dass sie gerade in einem kleinen deutschsprachigen Land notwendig ist. Aber nur transparent und nach klaren Kriterien. Ich bin stolz darauf, dass ich damals als Chefredakteur das Wort „Inseratenkorruption“ geprägt habe. Ich habe gefordert, dass damit aufgehört und auch die Parteienförderung reduziert wird. Es sollte stattdessen eine ordentliche Qualitätsförderung geben, die zum Beispiel an Auslandsberichterstattung geknüpft ist.

Rabl: Ich bin heilfroh, dass ich mich damit nicht mehr beruflich auseinandersetzen muss, und beneide keinen meiner Nachfolger. Wir können nicht wirklich wissen, was in drei bis fünf Jahren los ist. Es geht um die Verteidigung eines Kerngeschäfts: Das ist der schöpferische, eigenrecherchierte, menschliche Journalismus. Alles andere wird von der KI überschwemmt werden.

Kotanko: Wir stehen hier am Beginn einer Revolution. Es wird, so wie es ein autonom fahrendes Auto gibt, auch irgendwann eine durch KI autonom erstellte Zeitung geben. Unsere Aufgabe und unsere Chance ist es, darüber hinaus eine gut recherchierte und gut erzählte Exklusivgeschichte zu bieten. Das kann die KI nicht.

Die Bild-Zeitung hat gerade 200 Mitarbeiter gekündigt und will vieles an die Künstliche Intelligenz auslagern – die nächste große Umwälzung in unserer Branche. Auch der KURIER verwendet ja bereits KI.

Gebhart: Ein Punkt ist noch wichtig: Im Vorjahr haben heimische Unternehmen erstmals mehr für Werbung in Facebook, Google & Co ausgegeben als in österreichischen Medien.

Gebhart: So einfach ist es nicht. Es gibt kleinere Redaktionen, und natürlich ist es manchmal auch Bequemlichkeit: Man geht ja eigentlich zur Pressekonferenz, um ein bisschen mehr zu erfahren als das, was dort gesagt wird.

Rabl: Ich bin derselben Meinung. Und selbst wenn man mir altem weißen Mann Nostalgie nachsagt, aber so unterpräpariert und so wenig schlagfertig einhakend wie die übernächste Generation meines Lieblingsberufes war man zu meiner Zeit nicht.

Brandstätter: Ich war ja selbst einige Male in der Ukraine und würde sofort Geld dafür zahlen, wenn mir jemand jetzt 1:1 von dort etwas erzählt. Es geht um persönliche Geschichten. Wir brauchen Menschen, die sich wieder als Reporter verstehen: hingehen, schauen, Fragen – auch unangenehme – stellen. Wenn ich etwas Ketzerisches sagen darf: Ich habe im Zuge des Europawahlkampfes einige Pressekonferenzen gemacht und mich durch ein Team vorbereiten lassen. Aber ich habe keine einzige Frage gehört, die mich auch nur irgendwie in Unruhe versetzt hätte. Als ehemaliger Journalist war ich darüber enttäuscht. Möglicherweise gibt es auch KI-artige Politiker. Aber ich muss etwas „spüren“. Das ist der wesentliche Punkt, auch beim Reporter. Dann werde ich das Medium konsumieren und auch dafür bezahlen.

Gebhart: Durch die Corona-Zeit ist da leider noch einmal ein Zacken nach unten gegangen. Der Umgang mit Corona war natürlich schwierig. Die Medien waren da eher auf der sicheren Seite und haben die Maßnahmen verteidigt – auch nicht wissend, wo es hingeht. Und jetzt gibt es die große Debatte: Was war richtig, was war falsch, was war Wissenschaft und was nicht?

Brandstätter: Das Problem ist, dass man im Netz algorithmengesteuert das zugespielt bekommt, was man ohnehin denkt. Das wirklich Gefährliche an den digitalen Welten ist, dass viele Menschen in ihrer Blase bleiben. Es wäre Aufgabe der Politik, dass diese Algorithmen zumindest offengelegt werden müssen. Da kommt auch das Schulwesen ins Spiel: Ich habe Schülern früher immer gesagt: „Lest den KURIER und noch eine zweite Zeitung.“ Man sollte zumindest die Möglichkeit haben, zu vergleichen.

Ich denke, die kritischen, tollen Fragen bei einer Pressekonferenz zu stellen ist gar nicht mehr so opportun, weil ich die Antwort nicht mit anderen teilen, sondern eine eigene Geschichte recherchieren möchte. Den Exklusivitätsdruck, den es heute gibt, gab es damals nicht. Außerdem sind Journalisten so multimedial wie noch nie: Man schreibt zuerst die schnelle Online-Geschichte, recherchiert für Print, macht einen Video-Aufsager, weil man die Jungen auch erreichen will. Vielleicht hetzen wir uns mit dieser Multimedialität auch ein bisschen selbst zu Tode und verlieren an Tiefe.

Nein, da muss ich den KURIER verteidigen.

Rabl: Mag sein, aber so ist es bei mir als Konsument eben angekommen: dass jede kritische Diskussion in Sachen Corona vollkommen abgeblockt wurde. Dasselbe hat sich 2015 bei der Flüchtlingswelle abgespielt. Es war völlig unmöglich, die Frage zu stellen: „Moment, kommen da wirklich nur Gute?“ Da waren der ORF und die Zeitungen eine einzige Meinungssoße. Das ist der Boden, auf dem der Herr Kickl sein Gift versprüht.

Kotanko: Das stimmt sicher, nur darüber wurden schon selbstkritische Debatten im Journalismus geführt. So ganz würde ich das also nicht stehen lassen.

Wolf: Und im Nachhinein ist man natürlich gescheiter.

Als Chefredakteurin der Pandemie-Zeit habe ich den schlimmsten Shitstorm meines Berufslebens erlebt, weil ich als einziges Medium ein Inserat der Maßnahmen-Gegner zugelassen habe. Als jemand, der für Meinungsfreiheit steht, wollte ich es nicht abwürgen, obwohl wir uns damals – und auch heute – daran halten, was „State of the Art“ in der Wissenschaft ist. In der Redaktion wurde darüber gestritten, und wir hatten Dutzende wütende Abo-Abbestellungen. Ich war also damals nicht sicher, ob es gescheit war, das Inserat zu bringen. Rückblickend war es wahrscheinlich richtig. Ich finde es sehr wichtig, dass wir Journalisten auch unser eigenes Tun reflektieren. Das zeichnet den KURIER aus, uns auch immer selbst zu hinterfragen. Aber Themenwechsel: Wie erreichen wir die Jungen?

Gebhart: Wir versuchen, die Jungen auf den verschiedensten Ebenen anzusprechen – etwa mit Podcasts. Wir reden mit Schülern und Lehrern, um zu erklären, wie unsere Arbeit funktioniert. Aber natürlich werden wir nicht von heute auf morgen eine Jugendzeitung.

Rabl: Es geht wahrscheinlich nur als gemeinsame Anstrengung aller Medien, damit man die Jungen überhaupt einmal für Medien interessiert. In den Schulen müsste Umgang mit Medien gelehrt werden: Es ist ein elementares demokratiepolitisches Thema, in welche Vertrottelung und Verhetzung junge Leute hineinkommen, weil sie mit Social Media nicht zurechtkommen oder sich in die falsche Blase begeben.

Wolf: Da ist die Politik, speziell der Bildungsminister, gefordert!

Rabl: Ja, in Kooperation mit allen Medien.

Gebhart: Wir erwarten auch nicht, dass ein 15-Jähriger gleich ein Abo nimmt. Aber er sollte verstehen, was wir überhaupt tun.

Brandstätter: Man muss vor Jungen authentisch sein, darf nicht anpasslerisch sein. Das habe ich im Wahlkampf gelernt. Mit Vogerltanz werden wir bei den Jungen nicht reüssieren.

Kotanko: Es gibt nur die beiden Möglichkeiten: Dorthin gehen, wo die Jungen sind, also Youtube, Tiktok usw. Und die Medienerziehung, die in Wahrheit Demokratieerziehung ist.