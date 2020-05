60 Jahre KURIER - Die Schlüsselfigur Christian Konrad

Am Zustandekommen des Tochterunternehmens hatte Konrad 1988, damals stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des KURIER, wesentlichen Anteil. „Der KURIER hatte mit dem zu groß dimensionierten Neubau der Druckerei eine schwere wirtschaftliche Last zu tragen. Gleichzeitig gab es die Krone, der Druck-Kapazitäten fehlten. Als sich Hans Dichand von Kurt Falk trennte und die WAZ bei der Krone einstieg, war klar, dass auch wir handeln müssen.“ Als ein Angebot der WAZ kam, Anteile am KURIER zu übernehmen, begannen die nur kurz dauernden Gespräche über eine Struktur, die noch heute gilt: Raiffeisen hält 50,5 Prozent und die WAZ, heute Funke-Gruppe, 49,5 Prozent am KURIER. KURIER und Krone sind wiederum jeweils Hälfte-Eigentümer der Mediaprint, deren Gewinn wird 30 zu 70 Prozent geteilt.

Aber es läuft in den letzten Jahren nicht rund. Was Konrad stört: „Die wirtschaftliche Effektivität der Mediaprint ist nicht mehr so, wie sie gedacht war und sie sein könnte. Der Grund ist, dass es unter den Einzelgesellschaftern einerseits sowie zwischen den Gesellschaftern KURIER und Krone immer wieder Reibungspunkte gibt. Deshalb werden auch Entscheidungen nicht getroffen. Es wird einfach nicht verstanden, dass die Mediaprint etwas Gemeinsames ist. Es wird nicht verstanden, dass die Gesellschafter nicht nur für sich, sondern für das Gesamte verantwortlich sind. Die Auflösung dieser Konflikte sehe ich nicht, sie hängen an den handelnden Personen.“