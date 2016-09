Luxusvillen auf den Seychellen

Marlies Muhr Immobilien stellte ihr neues Projekt "Eden Island‘‘ im Palmenhaus der Kunstgärtnerei Doll in Salzburg vor. Das Resort erstreckt sich auf einer 54 Hektar großen Insel im Indischen Ozean. Es kostet rund 700 Millionen Dollar und besteht aus sechs Bauabschnitten. Der letzte Teil steht kurz vor der Fertigstellung und wurde nun den 200 Gästen für private Nutzung oder Investment präsentiert. Investoren aus 42 Nationen kauften bereits eine Immobilie. Die Insel bietet ganzjährig warmes Klima, Traumstrände und fantastische Blicke auf die Berge. Die Infrastruktur spielt ebenfalls eine große Rolle, ausgestattet ist sie mit Banken, Restaurants, ärztlicher Versorgung und einem Fahrdienst zum Flughafen.

www.muhr-immobilien.com

Wohnhausanlage Rosenhöfe fertiggestellt

Foto: Alexander Gebetsroither Die ARE Austrian Real Estate hat das Projekt in Graz-Geidorf abgeschlossen. Aufgeteilt auf zwei Gebäude mit den Adressen Rosenberggürtel 15 und 29 sind insgesamt 53 Wohneinheiten zwischen 50 und 173 Quadratmeter entstanden. Beide Objekte verfügen über einen Kinderspielplatz, Abstellräume für Fahrräder und Tiefgaragen. Die Pläne stammen von Gangoly & Kristiner Architekten, verkauft wird über die Hammerl GmbH & Co KG. www.are.at

Die fünften GBB Awards

Foto: Ghezzo GmbH Die Ghezzo GmbH ruft zur Einreichung von nachhaltigen Immobilienprojekten und Produkten auf. Die Auszeichnungen werden auf der „Green & Blue Building Conference‘‘ vergeben. Zu den Preisträgern zählen Großfirmen und innovative Start-ups. Sie erhalten einen Pfefferbaum, der im Bonsaimuseum in der Kärntner Gemeinde Seeboden gepflanzt wird. www.gbb-award.at

Verstärkung für CBRE

Foto: CBRE Das Investment Properties Team von Österreich wird von dem 29-jährigen Herbert Petz ergänzt. „Aufgrund seiner internationalen Erfahrungen ist der Immobilienökonom bei der Betreuung von Kunden aller Assetklassen eine große Unterstützung für uns‘‘, sagt Georg Fichtinger, Head of Investment Properties bei CBRE. www.cbre.at

Individuelles Design

Foto: Hansa Armaturen Die Waschtischarmatur „Hansasignatur‘‘ von Hansa ist als Einhand-Einlochbatterie verfügbar. Als Basis für die Gestaltung dienen geometrische Formen, dekorative Elemente stehen im Hintergrund. Sämtliche Kunststoff-Teile wurden umweltschonend hergestellt, sie sind KTW- sowie W270 getestet, wodurch die Wasserwege weitgehend nickelfrei gehalten werden. www.hansa.at

Trigos-Awards für Tischlerei Terra Möbel

Foto: TRIGOS Durch modernste Umwelttechnik, nachhaltige Produkte und soziale Verantwortung gewann die 100-prozentige Tochterfirma von Grüne Erde den Kärntner „Trigos‘‘-Award als bester CSR (Corporate Social Responsibility) -Newcomer und den Trigos Österreich für ganzheitliches CSR -Management an der WU Wien. www.grueneerde.com

Warburg-HIH verkauft Immobilien

Zwei Gewerbeimmobilien mit insgesamt rund 8900 Quadratmetern Mietfläche werden durch TH Real Estate verkauft. Sie befinden sich beide im Industriezentrum Niederösterreich in der Gemeinde Wiener Neudorf südlich von Wien. Der Standort gehört zu einem der bedeutendsten Betriebsorte Österreichs und ist über den Zubringer B11 sehr gut an die A2 angebunden. Käufer der Objekte ist die Bena Business Center GmbH. www.therealestate.com