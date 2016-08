Beyoncé weiß, wie sich sich in Szene zu setzen hat - vor allem wenn es um Auftritte auf dem roten Teppich geht. Während so mancher Star in puncto Outfit lieber auf Nummer Sicher geht, greift die Sängerin bewusst zu Looks, die polarisieren. So auch bei den diesjährigen MTV Video Music Awards.

Die 34-Jährige entschied sich für einen Couture-Entwurf von Francesco Scognamiglio. Auffälligstes Merkmal des transparenten Kleides: Eine mit Federn verzierte Schulterpartie.

Eben diese hat so manchen Twitter-Nutzer dazu veranlasst, humorvolle Vergleiche zu ziehen. Vom Muppet bis zu Vogel - das sind die witzigsten Reaktionen auf Beyoncés VMA-Look:

Alle Outfits der VMAs 2016