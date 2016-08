Mila Kunis: Ungeschminkt mit Babybauch

Was sie immer wieder sympathisch macht: In ihrer Freizeit lässt sich Mila Kunis am liebsten im entspannten Wohlfühllook blicken.

Auch jetzt wurde die schwangere Schauspielerin in Los Angeles in einem lockeren Baumwollkleid und Turnschuhen gesehen. Von perfektem Teint nicht die Spur.

Kunis präsentierte sich ungeschminkt, dafür aber mit Augenringen und Fältchen. Auch von ihrem Gehabe gab sie sich unprätentiös und erklärte einem Mann, der sich verfahren hatte, den Weg.

Dass sie in letzter Zeit etwas blass um die Nase wirkt, könnte daran liegen, dass Kunis die Schwangerschaft zu schaffen machen soll.

"Mila genießt diese Schwangerschaft nicht so sehr wie ihre erste", verriet ein Isider erst kürzlich gegenüber "Radar Online". "Sie ist diesmal extrem heikel und emotional."

Auf dem Red Carpet schafft es der Hollywoods trotzdem, wie aus dem Ei gepellt auszusehen.

Erst Ende Juli hatte sich Mila Kunis für die Prämiere ihres neuesten Filmes "Bad Mum" von Kopf bis Fuß aufgestylt und ihren Babybauch auf dem roten Teppich präsentioert.