Gerechtfertigt? Shitstorm für Depp-Werbung

Schon im Vorjahr machte Hollywoodstar Johnny Depp Werbung für das Männerparfum von Christian Dior. Damals gab nur harmlose Meldungen, wonach der Partyliebhaber etwas zu abgehalftert für ein Werbebild der Luxus-Marke aussieht.

Jetzt wurde das neue Sujet der Werbekampagne veröffentlicht. Erneut ziert Johnny Depp die Werbeplakte und wirbt für den Duft "Sauvage". Dieses Mal gibt es aber heftigere Kritik an dem Schauspieler, weil dieser von Amber Heard wegen häuslicher Gewalt beschuldigt wurde und die beiden sich außergerichtlich auf eine Summe von sieben Millionen Dollar Scheidungsgeld einigten.

Der Chef der Zeitschrift Variety erklärt: "Wie geschmacklos und taktlos ist das? Johnny Depp in einer Parfum-Werbung, die Ärmel aufkrempelnd, als ob er jeden Moment seine mit Schlagringen geschmückten Fäuste benutzen würde. Perfektes Timing, Christian Dior."

In England hatte man angeblich bereits von mehreren Institutionen versucht, die Werbung mit Depp zu stoppen. Dior will sich zu den Privatangelegenheiten ihres Testimonials nicht äußern, so das französische Modehaus, das aber offenbar auch nicht ganz glücklich mit der Entwicklung ihres Promi-Aushängeschilds ist.

Durch die außergerichtliche Einigung hat Depp am Ende des Rosenkrieges mit Kurzzeit-Ehefrau Heard quasi zugegeben, dass er ihr gegenüber aggressiv wurde. Das sich etwas widersprechende Statement der beiden: "Unsere Beziehung war sehr leidenschaftlich und intensiv, manchmal auch impulsiv, aber sie war immer an Liebe gebunden. Niemand von uns hat falsche Beschwerden für finanzielle Gewinne ausgedrückt. Es gab nie Äußerungen von körperlicher oder emotionaler Gewalt."

Heard will die sieben Millionen Dollar gemeinnützigen Institutionen spenden.