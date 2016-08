Geri Halliwell, heute Horner, gestand in einem Interview, zu "Spice Girls"-Zeiten an einer schlimmen Esstörung gelitten zu haben.

Geri Halliwell spricht über Essstörung

"Ich hatte Bulimie, aber niemandem ist das aufgefallen", erklärte Horner in der britischen Show Where Are They Now. "Dein Körpergewicht bleibt ziemlich exakt das Gleiche. Das ist verdammt gefährlich."

Die 44-Jährige erzählte, damals in einen Teufelskreis aus "Frustessen und übergeben" geraten zu sein.

Foto: REUTERS/PAUL HACKETT

"Ich fühlte mich meiner selbst so viel bewusster", erklärte Horner. "Wir nutzen alle verschiedene Methoden, um durchs Leben zu kommen. Für mich war es, mein Körpergewicht zu kontrollieren."

Erst dank einer Therapie lernte die Mutter einer zehnjährigen Tochter, wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Diese bestand aus einem 12-Punkte-Programm.

Zwischen 1994 und 1998 gab Geri Halliwell in der 90er Girl-Band "Spice Girls" die rothaarige "Ginger Spice" und versuchte nach dem Band-Aus als Solokünstlerin durchzustarten. 2007 verkündete Halliwell zusammen mit ihren früheren Bandkolleginnen an der "The Return of the Spice Girls"-Welttournee teilzunehmen.

Foto: /Paul Hackett

Derzeit ist ein "Spice Girls"-Comeback zusammen mit ihren ehemaligen Kolleginnen Emma Bunton und Mel B in Planung. Ob auch Mel C und Victoria Beckham mit dabei sein werden, ist aber eher unwahrscheinlich.

Foto: /Ferran Paredes

Am 15. Mai 2015 heiratete Halliwell Formel-1-Teamchef von "Red Bull", Christian Horner, mit dem sie seit 2014 verlobt war. Aus einer frührern Beziehung hat sie Tochter Bluebell Madonna.

Foto: REUTERS/TOBY MELVILLE