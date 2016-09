Der Trainingsauftakt zum Großen Preis von Großbritannien zeigte sich geprägt von wechselndem Wetter. Zwischen dem ersten und zweiten Freien Training der MotoGP hatte es heftig geregnet, was die Streckenbedingungen schwierig und unvorhersehbar machte, auch wenn zum Start des zweiten Trainings schon kein Regen mehr fiel.

Nach der Vormittagsbestzeit von Suzuki-Pilot Maverick Vinales sah es am Nachmittag bis kurz vor Schluss nach einer Bestzeit für Lokalmatador Cal Crutchlow aus. Der Honda-Pilot, der beim Rennen in Brünn vor zwei Wochen seinen ersten MotoGP-Sieg gefeiert hatte, musste sich jedoch schlussendlich hinter Ducati-Star Andrea Iannone und dem Spanier Vinales anstellen. Die drei WM-Rivalen Jorge Lorenzo, Marc Marquez und Valentino Rossi platzierten sich unmittelbar hinter Crutchlow.

Auch die Nachwuchskategorien waren am Freitag bereits unterwegs. In der Moto2 holte Lokalmatador Sam Lowes, dessen Zwillingsbruder Alex an diesem Wochenende den verletzten Bradley Smith in der MotoGP vertritt, die Bestzeit im verregneten ersten Training. Der Schweizer Tom Lüthi holte Platz 2 vor Alex Marquez, dem jüngeren Bruder von Marc Marquez.

In der Moto3 ging die Tagesbestzeit an Jorge Navarro. Der Spanier distanzierte WM-Leader Brad Binder um zweieinhalb Zehntel. Platz 3 sicherte sich Fabio Di Giannantonio.