Geboren am 2. Jänner 1988 in Salzburg

Größe: 1,83 m

Gewicht: 82 kg

Position: zentrales Mittelfeld

Klub: Bayer Leverkusen (seit Juli 2016, Vertrag bis 2020)

Bisherige Klubs: 1860 München (2001-2009), Austria Wien (2009-2011), FSV Mainz (2011-2016)

Länderspiele: 48 (1 Tor)

Länderspiel-Debüt: 9. September 2009 (1:1 in Bukarest gegen Rumänien)