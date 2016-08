Der Champion: Freddie Mercury

"Schatz, mach's dir schon mal auf der Couch gemütlich, ich bin gleich nach der Arbeit zum Fernsehen daheim." Nein, das ist kein authentifiziertes Freddie-Mercury-Zitat. Aber es entspricht dem, was Bandkollegen und Freunde über die frühen Jahre Freddie Mercurys sagen: Er war exaltiert, theatralisch und extravagant – auf der Bühne. Aber nach den Auftritten ging er nach Hause in seine Zwei-Zimmer-Wohnung. Zu seiner Freundin. Und ja, zum Fernsehen.

Foto: Ian Dickson/Redferns/Getty Images

"Extrovertiertes Monster", nannte Freddie Mercury selbst die von ihm geschaffene Bühnenpersönlichkeit. Sein alter ego, das nach und nach die Führungsrolle in seinem Leben übernehmen sollte. Und es war ein weiter Weg für den jungen Mann aus gutem Haus, der eigentlich Farrokh Bulsara hieß und als Sohn einer wohlhabenden Parsen-Familie (siehe "Freddie der Parsel") vor 70 Jahren in Sansibar geboren wurde. Farrokh wuchs mehrsprachig auf, neben dem indischen Dialekt der Parsen lernte er früh ein wenig Farsi, die Sprache ihres Herkunftslandes Persien, dazu Swahili, die Verkehrssprache in Sansibar, etwas Arabisch und Englisch. Mit acht Jahren schickten seine Eltern ihn nach Indien an die St. Peter's bei Mumbai, die beste britische Eliteschule außerhalb Großbritanniens. Seiner Tante, die ebenfalls in Mumbai wohnte, fiel auf, dass Farrokh praktisch jedes Lied, das er hörte, fehlerfrei auf ihrem Flügel nachspielen konnte. Also bekam er klassischen Klavierunterricht. Mit 13 gründete er seine erste Schulband, die Hectics. "So schüchtern er sonst auch war – bei Konzerten war er ein extravaganter Performer. Die Bühne war sein Element", erinnert sich eine Schulfreundin. Die englischen Lehrer nannten ihn Freddie statt Farrokh. Und wunderten sich manchmal, dass er alle und jeden, mit dem er sprach, "my dear" oder "darling" – also Schätzchen - nannte ...

Foto: Bruce Murray/Knesebeck Verlag

1964 beendete die Revolution in Sansibar Freddies wohlbehütetes Leben. Die Familie floh nach England, von ihrem Reichtum konnte sie nichts retten. Die Bulsaras landeten in einem kleinen Haus im Westen Londons, wo Immigranten, vor allem aus Indien und Pakistan, schon in den 60er-Jahren mit ausländerfeindlichen Parolen konfrontiert wurden. Der junge Freddie verbarg seine indischen Wurzeln. "Außerdem", wie Roger Cooke, der Mann seiner Schwester Kashmira, meint, "sah er sich selbst eher als Iraner denn als Inder."

Foto: Peter Hince, www.peterhince.com/Knesebeck Verlag Große Pläne hatte er jedenfalls schon damals. "Macht euch keine Sorgen", erklärte er seinen Eltern, als er durch die Führerscheinprüfung rasselte, "ich werd ohnehin mal einen Chauffeur haben, der mich in einem teuren Auto herumfährt." Seine Idole: Jimi Hendrix und Liza Minnelli – ein spektakulärer Mix, in dem sich schon das Einzigartige seines Stils als Songwriter ankündigt: Der laute, gitarrenlastige Rock auf der einen Seite – und das Dramatische, Burleske auf der anderen. Die nötigen Mitstreiter fand er 1969 in den beiden Musterstudenten Brian May (Mathematik, Physik, Astronomie) und Roger Taylor (Medizin). Die spielten zwar bereits in Bands, arbeiteten aber in erster Linie an ihren Uni-Abschlüssen. Grafik- und Modedesigner Freddie Bulsara stellte ihr Leben völlig auf den Kopf, stylte sie neu – und in kurzer Zeit waren sie das flashigste Dreiergespann am hippen Kensington Market.

Foto: George Wilkes/Hulton Archive/Getty Images 1970 gründeten sie ihre Band, den Namen steuerte Freddie bei: "Queen!". Und auch sich selbst erfand er neu: Mercury, der Planet, der antike Götterbote, das unkontrollierbare Quecksilber. Der Rest ist Geschichte. Wie Freddies Stimme, deren wahre Qualität man erst nach seinem Tod so richtig erkannte, als beim Tribute-Konzert 1992 alle Größen von Seal bis Annie Lennox an seinen Songs scheiterten. George Michael ausgenommen. Und wie Mercurys Party-Exzesse zwischen Tokio und Los Angeles, mit Barbara Valentin und ihrer Gang in München oder Mitgliedern der Village People in New York. Wie sein Style-Wandel vom langhaarigen Paradiesvogel zum schnauzbärtigen Prototyp der New Yorker Schwulenszene. Journalisten-Fragen nach seiner sexuellen Orientierung begegnete er mit einem lapidaren "Schätzchen, ich bin, wie ich bin." Nach seinen Hobbys gefragt, antwortete er: "Sex. Sehr viel Sex." – "Trotzdem war Freddie anders als wir", erzählte ein Party-Freund aus New York in einem BBC-Interview: "Wir wollten nur Spaß – er wollte sich immer verlieben."

Foto: Universal Music Mit einem Menschen war er so offen wie mit keinem anderen: Mary Austin, der jungen Frau, mit der er in den 70ern zusammen wohnte, als Bühnenperson und privater Freddie noch streng getrennt waren. Mit der er gern auf der Couch saß und Fernsehen schaute, mit der er für Freunde kochte und der er einen Heiratsantrag machte. Nach sieben Jahren erklärte er ihr, dass er sich in einen Mann verliebt hatte und beendete ihre Beziehung, "um sie nicht noch mehr zu verletzen". Was in ihm vorging, wer er tatsächlich war, das "Monster" wie er es nannte oder der scheue Familienmensch, darüber hat er auch mit seinen besten Freunden nie geredet. Vielleicht haben ja die Mercury-Experten Recht, die in der berühmten "Bohemian Rhapsody", die er kurz vor der Trennung von Mary und seiner Art des "bürgerlichen Lebens" schrieb, eine Antwort vermuten. Die Entschuldigung bei "Mama" Mary, das opernhafte Gericht, in dem Gut und Böse über ihn entscheiden, das wütende Aufbegehren gegen emotionale und gesellschaftliche Zwänge ("I just wanna get right out of here") und der resignative Schluss ("Nothing really matters"). "Ach Schätzchen", hat er auf Fragen wie diese mit einem ironischen Lächeln geantwortet, "das sind nur Worte. Liest du das etwa? Lesen ist doch reine Zeitverschwendung. Geh raus und finde jemand, mit dem du Sex haben kannst."

Foto: Dave Hogan/Getty Images

Mary blieb sein Leben lang seine beste Freundin und war auch während seiner letzten Tage an seiner Seite. Freddie Mercury vermachte ihr praktisch sein gesamtes Vermögen. Und einen seiner schönsten Songs: "Love Of My Life".