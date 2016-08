Österreicher nehmen immer mehr Schmerzmittel

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Jahr 1997 haben Österreicher 165 000 Kilogramm Schmerzmittel

zu sich genommen.

Im Jahr 2014 waren es bereits 245 000 Kilogramm.

Fast jedes 3 Medikament, das jemand in Österreich

zu sich nimmt, ist ein Schmerzmittel.

Insgesamt werden in Österreich jeden Tag mehr als

2000 Kilogramm Schmerzmittel verbraucht.

Seit dem Jahr 1997 werden in Österreich auch

viel mehr Medikamente gegen:

Diabetes

Psychische Krankheiten

und Infektionen genommen.

Der Oberarzt der österreichischen Schmerzgesellschaft,

Wolfgang Jaksch sagte: „Manche dieser Schmerzmittel

können massive Schäden anrichten“.

Es gibt Schätzungen, wonach

im Jahr 300 bis 400 Menschen durch

Nebenwirkungen von Medikamenten, wie Magenblutungen

oder Magendurchbrüchen sterben.

Oft fehlt den Ärzten heute die Zeit,

Patienten gründlich zu untersuchen und

den Grund ihrer Beschwerden herauszufinden.

„Dann wird halt schnell ein Schmerzmittel verschrieben“.

Wolfgang Jaksch sagte außerdem: Auch in Apotheken

müssten sie strenger bei der Vergabe

von Schmerzmitteln und Medikamenten sein.

Gundi Lorbeer vom Umwelt-Bundesamt

sagte, dass viele Wirkstoffe von Medikamenten in der Umwelt

nachweisbar sind.

„Nicht verwendete Medikamente sollten

deshalb auf keinen Fall in

den Abfall geworfen,

sondern zurück in die Apotheke

oder zu Problemstoff-Sammelstellen

gebracht werden“.