Die Vienna Classic Days gehören mittlerweile zum Fixtermin für die Oldtimerfans in der Bundeshauptstadt. Dieses Wochenende, 27.08. und 28.08., ist es wieder soweit und rund 250 automobile Pretiosen sind in Wien (und Umgebung) unterwegs - und das alles wohl bei Kaiserwetter.

Start ist um 11 Uhr am Samstag vor dem Wiener Rathaus. Nach einem kurzen "Abstecher" über die Rampe des Parlaments geht es dann in Richtung Wien-Mitte, wo bei "The mall" die Mittagsrast eingeplant ist. Am Nachmittag ist der Oldtimer-Tross in der Heurigengegend und dem Wienerwald unterwegs, dann wartet ab 17 Uhr der Höhepunkt der Vienna Classic Days, zwei Paraderunden auf der für den Verkehr gesperrten Ringstraße. Start ist auch hier vor dem Wiener Rathaus.

Foto: Vienna Classic Days

Am Sonntag ist wieder um 11 Uhr Start auf dem Rathausplatz, Ziel ist dann der Donaupark, wo die Teams beim Oldtimer-Picknick auspannen können und die Autos für die Fans zu bestaunen sind.