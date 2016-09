Junge Flüchtlinge werden aufs Jugendcollege geschickt

Borhan kommt aus Afghanistan. Er ist seit zwei Jahren in Österreich und lebt als Asylberechtigter in Wien. Seit einem Monat besucht er das Jugendcollege in der Spitalgasse (Alsergrund) und lernt dort unter anderem Deutsch, Mathematik und Englisch, aber auch demokratische Werte. Mit seinen 19 Jahren ist Borhan nicht mehr schulpflichtig. Darum bekommt er im Rahmen des Jugendcolleges die Chance, auf den Arbeitsmarkt oder eine weitere Ausbildung vorbereitet zu werden. Bisher laufe es sehr gut, sagt eine Deutsch-Trainerin: "Natürlich gibt es typische Jugendprobleme, aber bis jetzt ist nichts Dramatisches passiert.’’

Heute, Dienstag, eröffnete Stadträtinnen Renate Frauenberger und Sonja Wehsely (beide SPÖ) den zweite Standort des Jugendcolleges in der Buchengasse in Favoriten. Seit Anfang September ist der Standort Spitalgasse geöffnet; 635 Asylwerber, Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte lernen derzeit an den beiden Adressen. Insgesamt sind 1000 Plätze verfügbar, bis Oktober soll der Vollbetrieb erreicht sein.

Die Kurse sind begehrt; wer seine Chance nicht wahrnimmt, muss daher mit Sanktionen rechnen: Asylberechtigten – sie werden vom AMS an das College vermittelt – wird in diesem Fall die Mindestsicherung gekürzt. Asylwerber, die über den Fond Soziales Wien in die Kurse kommen, verlieren ihren Anspruch auf Fahrtkostenerstattung. So weit will es Borhan nicht kommen lassen. Durch das Jugendcollege kommt er seinem Traum vom Arbeitsleben näher: Später möchte er Modedesigner werden oder bei den Wiener Linien arbeiten.