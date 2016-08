Burkini, Bikini, Fantasini - Wir schwimmen wie es uns gefällt!

Bikini, Burkini, Fantasini, wir lassen uns nicht von Staaten vorschreiben, was wir anziehen wollen, wenn wir baden gehen. Unter diesem Motto fand Montag Abend am Donaukanalufer vor dem Badeschiff ein Flashmob statt.

Anahita Tasharofi von „Flucht nach vorn“, Anna Julia Müller-Funk von „Welcome Oida!“ und die Schauspielerin Natalie Ananda Assmann waren in der Vorwoche über die – mittlerweile zurückgenommene – französische Verpflichtung für Frauen, viele Haut beim Baden zeigen zu müssen, so empört, dass sie sich dieser Aktion einfallen haben lassen. Frauen und ein paar Männer in verschiedenen Bade-Outfits – von sehr verhüllt bis sehr freizügig, etwa ein Mann im Borat-Badean-, viel mehr auszug tanzten ausgelassen zum einstigen Sommerhit Makarena und schnappten sich schließlich große Buchstaben, die den Schriftzug „Wir schwimmen wie es uns gefällt!“ ergab.

