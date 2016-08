Brand auf Reiterhof im Mostviertel: Pferde gerettet

Bei einem Brand auf einem Reiterhof in Waidhofen an der Ybbs ist am Dienstag in den Morgenstunden das Nebengebäude zerstört worden. Alle Pferde wurden aus dem Stall gerettet, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten. Nachlöscharbeiten werden noch den ganzen Tag dauern. Sieben Feuerwehren standen mit 140 Mitgliedern im Einsatz. Sie verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus.

Trockene Strohballen

Der Notruf war gegen 4.00 Uhr eingegangen. Aufgrund der vielen trockenen Strohballen stand der Stall beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Die Flammen waren nach Feuerwehrangaben kilometerweit zu sehen. Der Brand konnte mit einem umfassenden Löschangriff rasch eingedämmt werden. Für die Wasserversorgung wurden Zubringerleitungen von umliegenden Häusern gelegt.

Das Nebengebäude auf dem Reiterhof brannte bis auf die Grundmauern nieder. Um an verbleibende Glutnester zu kommen, musste das Brandgut am Dienstag mit schwerem Gerät zerlegt werden.