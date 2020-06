Zu Besuch in der Möbelwerkstatt Braun

8 Uhr. Der Betrieb läuft. Dem Schornstein entweichen dicke, weiße Wolken, in den Produktionshallen laufen die Maschinen auf Hochtouren. Die Firma Braun gehört zum Inventar des Ortes, fast genauso wie die Burg in Lockenhaus, die oberhalb des Betriebes und der 2000-Seelen-Gemeinde thront. Seit der Gründung der Sessel- und Holzwarenfabrik im Jahr 1921 hat sich einiges verändert. Während einst Schulmöbel und kleinere Holzwaren angefertigt wurden, ist heute, knapp 93 Jahre später, die Produktpalette moderner und größer geworden. Neben der Herstellung von Sitzmöbeln und Tischen aus Vollholz, Bugholz und Stahlrohr für den Objektbereich widmet man sich in den vergangenen Jahren verstärkt Designmöbeln. 2012 etwa sicherte sich das Unternehmen die Lizenzrechte für die Entwürfe des österreichischen Architekten Karl Schwanzer.

Die erste Station in der Produktionshalle ist die Tischlerei. Acht Mitarbeiter kümmern sich hier hauptsächlich um die Anfertigung von Sondermöbeln. Gearbeitet wird ganz traditionell nach Zeichnung und ohne Computer. Montage und etwaige Anpassungen vor Ort werden ebenfalls vom Team mitbetreut. Jährlich verbraucht das Unternehmen rund 500 Kubikmeter Holz. Den größten Teil bildet die Buche, die ausschließlich aus den umliegenden Wäldern stammt. Gleich daneben befindet sich der Holzbearbeitungsbereich. Hier werden mithilfe von speziellen Sägemaschinen diverse Einzelteile passgenau zugeschnitten. Für das Schleifen und Abrunden der Kanthölzer setzt man nach wie vor auf Handarbeit. Früher gab es Kanthölzer für fast jedes Stück inklusive der individuellen Abmessungen. Mittlerweile existieren nur mehr vier unterschiedliche Arten, die das gesamte Sortiment abdecken. „Unsere Lieferzeit beträgt drei bis vier Wochen, wir mussten in jedem Bereich nachjustieren, um effizienter zu werden. Das Lager muss immer eine Mindestmenge vorrätig haben. Beliebte Modelle wie Rondo haben wir mit 1000 Stück immer lagernd“, beschreibt Joachims . Der Ausschuss vom Zuschnitt wird zu 95 Prozent verheizt.

Das Biegen von Holz mithilfe von Wasserdampf verlangt eine spezielle Handwerkstechnik. Der Spezialist des Braunschen Dampfkessels ist Arno Kantoner. Seit 27 Jahren sucht er das Holz für den Biegevorgang aus: „Die Stücke dürfen keine Unregelmäßigkeiten bei der Maserung vorweisen, die Fasern müssen gleichmäßig sein und wir verwenden hauptsächlich Buche, obwohl sich auch Ahorn eignet.“ Als Faustregel gilt: Pro Zentimeter müssen zehn Minuten gerechnet werden. Ein sechs Zentimeter breites Holzstück braucht bei einer Temperatur von 100 Grad etwa 60 Minuten, um in Form gebracht zu werden. Danach werden die Stücke in einer Metallschiene fixiert und zehn bis zwölf Tage lang getrocknet.

Einzelteile, die verformt werden müssen, wie Sitzschalen, werden mit einer CNC-Fräse bearbeitet. Mithilfe eines Vakuumverfahrens, wo Luft an das Holz gesaugt wird, erhalten flache, kleine Teile ihre idealen Konturen. Dreißig Vakuumschablonen mit exakt abgestimmten Gummidichtungen sorgen dafür, dass sich die Luft an der richtigen Stelle ansaugt. Ein wichtiges Steckenpferd der Produktion sind Bugholzmöbel.