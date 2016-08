Zeit zum Uhr kaufen

Es war eine Zeit der Revolution, zumindest was die Designwelt betraf. Anfang der 80er-Jahre war die Geburtsstunde des berühmten Studio Memphis. Eine Vereinigung von Kreativen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat Design zu hinterfragen. Ihre Gründer, zum Teil Mitglieder der Vorgänger Gruppierung Alchimia, waren unter anderem Ettore Sottsass oder Michele de Lucchi. Bald folgen weitere internationale Architekten und Designer wie Matteo Thun, Shiro Kuramata, Javier Mariscal sowie der Österreicher Hans Hollein. Propagiert wurde das „Alles-ist-erlaubt“-Prinzip, umso interessanter sind also Entwürfe zu bewerten, die sich zum selben Zeitpunkt in gestalterischer Enthaltsamkeit übten. Die ABW 41 ist ein erfolgreiches Beispiel dafür, dass auch in der Reduktion alles erlaubt ist. Lubs Modell kam 1981 auf den Markt.

Die visuelle sowie typografische Reinlichkeit des Zifferblattes ist ein notwendiger Bestandteil, doch hier auch gleichzeitig das Design. Füße zum Aufstellen sind dank einer durchdachten Aufhängung überflüssig. Selbst der Knopf, der das Stellen der Zeit ermöglicht (ohne die Uhr von der Wand zu nehmen), scheint optisch von der Vorderseite zu verschwinden. Das Modell ist ein auf seine Geometrie reduzierter Körper, der auch die These „Funktion bestimmt die Form“ bestätigt.

www.braun.com