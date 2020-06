Zauberwald und Wasserpark: Ein Garten für Kinder

Eine Sandkiste und eine Schaukel machen noch kein Gartenparadies für Kinder. Sie wollen herumtoben und sich verstecken, in der Erde wühlen und auf Bäume klettern. Die Erwachsenen träumen vielleicht von einer ruhigen Ecke für den Liegestuhl, einer romantischen Laube oder einer Rosenzucht. Die Gartenexpertin Christiane Widmayr zeigt in ihrem Buch "Unser Familien-Garten" wie man alle Bedürfnisse unter einen Hut bekommt und eine Wohlfühloase für die ganze Familie schafft. "Jedes Familienmitglied hat andere Vorstellungen vom Gartenglück. Ermutigen Sie Ihre Kinder, dass sie diese in bunten Zeichnungen zu Papier bringen und schreiben Sie auch Ihre Wünsche in einer Liste zusammen", rät Widmayr.