Wohlfühlen mit der richtigen Wandfarbe

Wer etwas über Farben und deren Kombinationsmöglichkeiten lernen möchte, kann das übrigens auch auf sehr unterhaltsame Art tun: Sehen Sie sich einfach die elegantesten Filme und TV-Serien der letzten Jahre an - hier waren die besten Interior-Designer am Werk, um Atmosphäre zu erzeugen: The Queen (anhand dieses Films lernt man die gehobene britische Art, mit Farbe umzugehen), Sex and the City (nach wie vor gilt: tolle Wohnungen, vor allem Schlafzimmer!) und Mad Men (unschlagbar).



Warum es sich auszahlt, darüber so viel nachzudenken, weiß Stephanie Hoppen: "Das Betreten eines mit stimmigen Farben gestalteten Raumes ist mit dem Genuss einer köstlichen Mahlzeit oder mit dem Hören schöner Musik vergleichbar: ein Fest für die Sinne."