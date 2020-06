Wildwuchs auf dem Trottoir

Im Kampf um den öffentlichen Raum gewinnt also meistens das Auto. Davon ist auch Jan Tabor überzeugt, findet das aber schlecht. "Wenn es auf Kosten der Parkplätze geht, habe ich weniger dagegen." Vor allem an der Peripherie, die mit Lokalen ohnehin nicht gesegnet ist.

"Ich würde nie sagen, es gibt zu viele Schanigärten, denn sie machen den öffentlichen Raum nutzbar", meint hingegen Maria Vassilakou, für die Stadtplanung zuständige Stadträtin. "Die Anzahl der Tage mit mehr als 30 Grad hat sich in diesem Jahrzehnt verdoppelt. In Wien ist mittlerweile Usus, was wir aus südlichen Ländern kennen. Das Bedürfnis nach Leben im Freien ist gestiegen." Das Konzept für die Innenstadt findet sie gut. Allerdings müsse der Wildwuchs geregelt werden. "Die Ästhetik ist bei vielen leider nicht gerade preisverdächtig." Sie stößt sich an Plexiglaswänden und Einheitsblumenkisterln. "Aber sobald diese Abgrenzungen weg sind, stellen die Wirte zusätzliche Tische auf und der Schanigarten ufert aus."

Nicht überall vermehren sich die Schanigärten. Das Traditionscafé Drechsler beim Naschmarkt verlängert seine Sommerpause auf vier Monate und wird erst Anfang September aufsperren. Lokalchef Manfred Stallmajer bekommt keine Genehmigung für mehr als ein paar winzige Tischerln. "Ohne Gartengeschäft geht im Sommer nichts." Also meldet er seine 20 Mitarbeiter beim Arbeitsamt an und schließt. Mariahilfs Bezirksvorsteherin Renate Kaufmann bleibt allerdings hart. "Es geht mir um die Verteilungsgerechtigkeit. Würde ich dem Drechsler einen größeren Schanigarten genehmigen, kämen alle anderen und wollten das auch." Stadträtin Vassilakou würde dem Lokal immerhin ein Eckerl nicht benutzter "Gstättn" zur Verfügung stellen.

Dem streitbaren Wiener Rudolf Schwarz wird es recht sein.