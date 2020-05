Wild & Wald: Haus am Angerberg

Die italienische Küche hatte sie zusammengeführt. - Was klingt wie der laue Klappentext eines mittelmäßigen Romantik-Heftes, beschreibt in Wirklichkeit die Geburtsstunde einer spannenden Architektur. "Die Bauherren sind Bekannte von Bekannten - wie das halt so ist. Während wir alle gemeinsam Spaghetti gekocht haben, ist eines Abends die Idee zum Haus entstanden", erklärt Marc Meder, der das schneeweiße Heim entworfen hat. Und weil die Küche nicht nur in dieser Geschichte eine tragende Rolle spielt, sondern bekanntlich immer der Ort ist, wo die wirkliche Party stattfindet, ordnet sich auch das neue Wohnkonzept im Tiroler Angerberg rund um das kulinarische Zentrum an.



Wie ein Einraum-haus wurde das großzügige Erdgeschoß gestaltet. Die hellen Eichendielen fließen von einer Zone in die andere und verbinden so die Funktionen Kochen, Essen und Wohnen miteinander. "Bei all der Offenheit sollte es aber trotzdem die Möglichkeit geben, Privatsphäre schaffen zu können", so Meder. Bei Bedarf lässt sich deshalb ein Schiebeelement aus der Wand ziehen, das das kleine Wohnzimmer vom restlichen Raum abschottet.