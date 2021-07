Wie lebt es sich im ersten Passivhaus Österreichs?

Martin Caldonazzi kennt die Fragen. Es sind meist die gleichen drei, die immer wieder kommen. "Was mache ich, wenn mir kalt ist? Wie putze ich die Scheiben? Und die dritte: Was sagen die Nachbarn? Die letzte stellen immer Österreicher. Die Deutschen wollen hingegen wissen: Was sagen die Behörden?" Seit zwanzig Jahren lebt der freischaffende Künstler und Grafiker an dieser Adresse in Amerlügen, einem Ortsteil der Vorarlberger Gemeinde Frastanz. 65 Häuser beherbergt die Parzelle, eines davon ist ein bisschen unkonventioneller als die anderen. Es ist das erste Passivhaus, das in Österreich gebaut wurde. "Ein Ausdruck meiner Persönlichkeit", sagt Caldonazzi.