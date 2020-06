Wenn Gebäude zu Skulpturen werden

Die Karriere von Andreas und Gerda Maria Gerner startete mit einem Nein. Ihren ersten Auftrag, den Umbau eines Einfamilienhauses, lehnten sie ab. Eine mutige Entscheidung so ganz am Anfang. Doch es hätten zu viele Kompromisse gemacht werden müssen – so wollten beide ihre Selbstständigkeit nicht beginnen. Es war eine glückliche Fügung, dass die Bauherren die Entscheidung akzeptierten und das Duo trotzdem für einen weiteren Auftrag engagierten. Heute – siebzehn Jahre später – sind sie dem Grundgedanken, nicht immer sofort "Ja" zu sagen, treu geblieben. Trotzdem reicht das Portfolio heute mittlerweile von Einfamilienhäusern, Wohngeschoßbauten bis hin zu Weingütern. IMMO traf das kreative Paar in ihrem Büro in der Mariahilfer Straße zum Gespräch:

Sie gründeten Ihr Büro aufgrund eines Auftrags. Eine Ausgangsvoraussetzung, die sich viele Studienabsolventen wünschen. Wie kam es dazu?

Andreas Gerner: Der Drang, sich selbstständig zu machen, war für mich schon sehr groß. Wir hatten damals Glück mit unseren Auftraggebern. Sie hatten in uns Vertrauen, obwohl wir wenig Erfahrung hatten.

Würden Sie heute etwas anders machen?

Andreas Gerner: Die Architektur betreffend sicher nicht. Es war ein radikaler Ansatz. Entstanden ist eine technoide Architektur in Kombination mit industriell vorgefertigten Elementen – diesen Stil verfolgen wir immer noch. Wir würden aufgrund unserer Erfahrung nicht mehr so viel Zeit investieren.

Sie wollen Architektur nicht am Menschen vorbei gestalten. Was meinen Sie damit?

Andreas Gerner : Wünsche und Bedürfnisse müssen nicht nur angenommen, sondern auch berücksichtigt werden. Bei einem Wohnbauprojekt wurden wir darauf hingewiesen, dass sich Wohnungen im Erd- und Obergeschoß am besten verkaufen (vermieten), die Mittelzone hingegen schwerer vermittelbar ist. In genau diesem Bereich haben wir eine Freiterrasse mit einer Sauna und einem Fitnessraum eingeplant. Wir haben reagiert und es nicht ignoriert. Nur so kann gute Architektur funktionieren. Es geht nicht um das Verewigen, sondern um den Menschen.