Weihnachten: So gelingt der perfekte Festtagstisch

Dürfen Farben an einer eleganten Tafel kombiniert werden?

Grossnigg: Ja, wir empfehlen einen unserer Klassiker, das grüne Blumendekor Maria Theresia, mit orangen, gelben oder auch grauen Läufern, Servietten oder Kerzen zu kombinieren.

Huemer: Was bei einem festlichen Tisch immer geht, ist die Kombination einer Farbe mit Weiß. Ist der Tisch beispielsweise in Anthrazit gehalten, sind weiße Läufer passend. Bordeauxrot kann aber auch mit Havannabraun gemischt werden – also ja zur Kombi.