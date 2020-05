Wasser marsch: Die Alternativen zur Gießkanne

Den Rasen sollte man nicht zu oft, dafür aber ausgiebig gießen. Dann wurzeln die Pflanzen in die Tiefe und die Halme entwickeln sich besser. Ideal sind 20 Liter pro Quadratmeter ein bis zwei Mal pro Woche. Wer zu oft gießt, tut dem grünen Teppich nichts Gutes. Denn dieser braucht nicht nur Wasser, sondern auch Luft. Wird jeden Tag bewässert, könnte man die Gräser absticken. Eine tägliche Dosis gibt es nur, wenn eine neue Rasenfläche angelegt wird. Am sinnvollsten ist das Gießen zeitig in der Früh. Die Wurzeln können sich vollsaugen und sind für die Hitze untertags gut gewappnet.