Was macht eigentlich ein Bauingenieur?

Verrechnen sollte sich ein Tragwerkplaner nicht. Denn er verifiziert die Machbarkeit von Entwürfen und Plänen. "Der Architekt ist vor allem für den künstlerischen Teil verantwortlich. In einer funktionierenden Teamarbeit berät der Tragwerkplaner den Architekten und gemeinsam entsteht ein Entwurf, der den ästhetischen und den konstruktiven Anforderungen entspricht", erklärt Andreas Kolbitsch, Zivilingenieur für Bauwesen und Leiter des Forschungsbereichs Hochbaukonstruktionen und Gebäudeerhaltung am Institut für Hochbau und Technologie an der Technischen Universität Wien ( TU). "In Österreich ist die Branche eher klein, daher ist es oft so, dass sich Büros projektbezogen zusammenfinden. Es gibt aber auch große Büros, in denen sowohl Architekten als auch Bauingenieure arbeiten. Das sind dann richtige Generalplaner."