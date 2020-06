Villa einmal anders

Entstanden ist ein 600 Quadratmeter großes Haus mit imposantem Außen- und Innenleben auf einem 5000 großen Seegrundstück. Der Baukörper wurde mithilfe einer vorgelagerten Holzkonstruktion umhüllt, die aus einer fixen Brüstung und darüber positionierten Schiebeelementen besteht. Je nach Belieben lassen sich diese offen oder geschlossen halten. "Die Lärchen-Paneele wurden von einem steirischen Hersteller speziell angefertigt. Das Material hat einen sehr hohen Eigenharzanteil: Wenn es rundum ausreichend Luft bekommt und man die Stirnseiten freilässt, wird es nicht morsch, sondern versilbert. Als Muster haben wir bäuerliche Symbole zu Themen wie Ernte, Nahrung und Frucht gewählt. Mit dem Muster haben wir versucht, den ortsspezifischen Kontext zeitgenössisch zu interpretieren", erklärt Diem. Durch die teils exotische Anmutung des Musters ging damit der Architekt auch auf den Wunsch der Bauherren ein, asiatische Einflüsse in den Entwurf zu integrieren. Weitere Zitate an die regionale Baukunst finden sich etwa in Form der klassischen Putzfassade, dem typischen Satteldach oder an der Nordseite des Hauses wieder, welche mit traditionellen Holzschindeln verkleidet wurde. Die abgerundeten Hauskanten sollen auch einen Gegenpol zu monoton wirkenden und rationalistischen Entwürfen der Gegenwart bilden.

Die Villa am See in Bildern: