Versteigerung: Leben wie ein Fürst

Das Palais auf der Wiener Freyung zählt zu den prächtigsten Palästen der Stadt. Bis 1986 im Eigentum der Familie Kinsky, gehört es heute " Billa"-Gründer Karl Wlaschek, der es auch selbst bewohnt. Teile der Inneneinrichtung gelangen jetzt in einer der umfangreichsten Auktionen aus österreichischem Privatbesitz unter den Hammer. Die Möbel, Uhren, Gemälde und Kristallluster, die da zu erwerben sind, erzählen viele Geschichten. Nicht nur über die Kinskys und ihr berühmtestes Familienmitglied Bertha von Suttner, sondern auch über Beethoven, Kaiserin Elisabeth und Winston Churchill.

Ab 21. Februar kann man im Wiener Dorotheum besichtigen, wie die Fürsten Kinsky einst logierten. Sie waren, obwohl sie als Protestanten mit dem Kaiserhaus in ständigem Konflikt lebten, zu riesigem Reichtum gelangt. Doch während des 30-jährigen Krieges fiel Wilhelm Kinsky bei den Habsburgern dermaßen in Ungnade, dass man ihn gemeinsam mit dem Heerführer Wallenstein ermorden ließ. Die Kinskys verarmten dann, erholten sich aber spätestens wieder, als Fürst Josef 1777 die reiche Gräfin Rosa Harrach heiratete, die das Palais auf der Freyung mit in die Ehe brachte.

Ihr Sohn Ferdinand Kinsky war es, der als Mäzen Beethovens Geschichte schrieb, denn ohne die Unterstützung des Fürsten wäre es dem Musikgenie nicht möglich gewesen, das Leben eines freischaffenden Künstlers zu führen. Kinsky ist es zu danken, dass der Komponist in Wien blieb: Als der König von Westfalen ihn 1808 als Kapellmeister an seinen Hof holen wollte, setzte Kinsky mit zwei weiteren Aristokraten eine jährliche Leibrente von 4000 Gulden aus – mit der Bedingung, dass Beethoven in Wien bliebe. Das "Geschäft" war nicht ganz uneigennützig: Die drei Herren hatten den Ehrgeiz, sich selbst als Komponisten zu beweisen, was ihnen freilich nur mit Beethovens "Hilfe" möglich war. In Wirklichkeit sind ihre Musikstücke das Werk Beethovens.