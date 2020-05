Ursula Schneider über nachhaltiges Bauen

Ja, selbstverständlich. Öl zum Beispiel ist ein viel zu wertvoller Rohstoff, um ihn einfach nur zu verbrennen. Nachwachsende Rohstoffe werden in Zukunft einen wertvollen Beitrag leisten. Vor allem seltene Stoffe oder solche, die energie- oder wasserintesiv in der Herstellung sind, müssen intelligent genutzt werden und dürfen nur dort zum Einsatz kommen, wo sie ihre Stärken ausspielen können. Ein geschlossener Stoffkreislauf ist besonders wichtig. Es ist also eine Frage des intelligenten Handelns.

Dies hätte aber auch hohe Investitionen zur Folge.

Das stimmt derzeit, denn in unserer Gesellschaft gibt es eine ganz bestimmte Kostenstruktur was etwa Energie, Arbeit und Material kosten. Und diese begünstigt nachhaltiges Bauen derzeit nicht besonders. Das wird sich aber ändern müssen. In der Energiewirtschaft findet zurzeit ein Umbruch statt. Hier hat es bisher geheißen, erneuerbare Energien seien viel zu teuer. Schön langsam sickert durch, dass dies nicht so bleiben wird. Für den Privaten stellt sich allerdings noch eine weitere Herausforderung. Die meisten kalkulieren heute nur mit den Investitionskosten und machen keine Lebenszyklus-Kostenberechnung, wie viel das Haus die nächsten 50 Jahre kosten wird. Hier wäre ein Umdenken dringend erforderlich, vielleicht braucht es sogar rechtliche Rahmenbedingungen.

Warum wären hier Gesetze notwendig?

Das Thema Sanierung ist ein gutes Beispiel. Es ist im Moment unser drängendstes Problem, weil zu wenig vorgesorgt wurde und daher an allen Ecken und Enden das notwendige Geld fehlt. Denken im Lebenszyklus erfordert auch Lebenzyklusrücklagen. Nicht nur für Genossenschaften, sonder auch für Private. Damit sichert man auch eine qualitative Sanierung und nur die ist dann auch überlebensfähig und nachhaltig.