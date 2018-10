Unterirdische Kunstinstallation am Arlberg

In Oberlech am Arlberg, genauer in Tannegg, befindet sich seit Kurzem einer dieser Skyspaces. Auf 1780 Metern Höhe führt ein 15 Meter langer Tunnel in den Berg. An dessen Ende angekommen, stehen die Besucher mitten im „Sensing Room“. Der ellipsenförmige Raum ist neun Meter lang und sechs Meter breit. Nach oben hin läuft er zu einer runden Kuppel zusammen und in dessen Mitte zeigt eine Öffnung ein Stück vom Himmel. „James Turrell hat Lichtprogramme konzipiert, die zweimal täglich zum Sonnenauf- und -untergang für 45 Minuten abgespielt werden“, erklärt Otto Huber, von Horizon Fields. Der Verein hat den Bau organisiert und durch freiwillige Spenden finanziert. 1,5 Millionen Euro wurden gesammelt, um die baulich komplizierte, unterirdische Installation umsetzen zu können.