Unter der Erde

Die schlanke Silhouette des Baukörpers fungiert gleichzeitig das Alleinstellungsmerkmal. Es ist eine durchaus untypische Gebäudetypologie, die das Museum Liaunig aufweist. Sie verrät im ersten Moment nicht viel darüber, was sich in dem lang gezogenen Stab, der über dem Berghügel hinausragt, oder gar darunter verbirgt. Knapp 2200 Exponate aus der privaten Sammlung von Herbert Liaunig fanden in dem 2008 errichteten Kunstmuseum einen neuen Platz. Getragen von dominanten Materialien wie Stahl und Sichtbeton, wurde bereits damals neunzig Prozent der Kubatur im Erdreich eingegraben und war so von außen nicht einsehbar. Nun wurde neben den bestehenden Flächen vor allem der Bereich der Wechselausstellung, der direkt an den Eingangsbereich angefügt wurde, erweitert.