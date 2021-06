Typisch dänisch: Möbel von Carl Hansen & Søn

Carl Hansen

Meine Mutter hat das Unternehmen nach dem Tod unseres Vaters weitergeführt, da mein Bruder der Ältere war, hat er 1988übernehmen müssen. Ich hatte das Privileg meine Erfahrungen abseits der Familie sammeln zu können und ich arbeitete viele Jahre als Reeder. Abgesehen davon wusste ich, dass mein Bruder und ich nicht miteinander arbeiten können. Wir sind von Grund auf verschieden. Damals hatten wir ein gemeinsames Segelboot und haben festgestellt, dass wir nicht einmal miteinander in Ruhe segeln können, also wie sollten wir dann ein Unternehmen gemeinsam leiten?

Und vor zehn Jahren hatten Sie das Gefühl jetzt geht’s?

Ja, da ich die Anteile meines Bruders gekauft habe. Er wollte nichts verändern oder auch vorantreiben, es war eine Art Stillstand. Ich wusste, dass ich diese Einstellung nicht teilen konnte, also konnte ich ihm nur anbieten ihn rauszukaufen, um mein eigenes Ding durchzuziehen.

Haben Sie heute noch Kontakt?

Natürlich (lacht). Wir haben den Wechsel in gutem Einvernehmen über die Bühne gebracht und ich konnte einen kompletten Neustart wagen. Heute findet er es gut, dass ich alles auf den Kopf gestellt habe.

Was war damals die schwierigste Herausforderung?

Die richtigen Leute zu finden. Ich bin kein Tischler, ich bin kein Buchhalter, etc. Diese Liste könnten wir immer weiter und weiter führen. Ich bin Geschäftsmann, der das Geschäft vorantreibt und das Unternehmen mithilfe von Innovationen zukunftstauglich macht und das geht nur mit den richtigen Leuten an meiner Seite. Ich bin kein Freund von Menschen, die behaupten nur sie selbst können alles am Besten.

Sondern?

Aus meiner Sicht ist es einfach unmöglich, alles perfekt zu können. Ich sehe meine Funktion gleich wie die eines Kapitäns. Allein kann ein Kapitän nie sein Schiff sicher von einem Hafen in den anderen bringen. Mit einer guten Crew schon. Es ist mir wichtig, Leute zu finden, die es verstehen, die Geschichte meiner Familie mit mir gemeinsam weiter zu führen, auszubauen und voranzutreiben. Nicht mehr, aber vor allem auch nicht weniger.