Transformation: Kirche von Coop Himmelb(l)au

Bei der Gestaltung ließ sich der Architekt von der Form eines riesigen Tisches inspirieren. Wobei die auf vier Stahlstützen positionierte gewölbte Dachkonstruktion auf den Beinen des Tisches ruht. Das geschwungene Element fungiert als Dach des Gebetsraumes und wurde in Anlehnung an die geometrische Form eines benachbarten alten romanischen Karners entwickelt. Im Inneren des Raumes offenbart sich dem Betrachter ein harmonisches Wechselspiel zwischen Licht und Transparenz. Drei überdimensional große Öffnungen im Dach erinnern an Schneckenhäuser und leiten das Licht nach innen. Der Vergleich zwischen der Zahl Drei und der Trinität der christlichen Theologie kann in diesem Fall eher als Zufall gewertet werden.