Tapeten und Farbe: Leben im Muster-Mix

Wien in den schönsten Farben

Die Galerie So entwirft Farben mit nostalgischem Wert

„Wir hatten schon immer das Bedürfnis, eine eigene Farbkollektion zu entwerfen. Wien war unsere Grundlage“, erzählt Andreas Raicher. Seit 2003 mischt er mit Sabine Honisch Farben, die ihre Heimatstadt widerspiegeln. Mittlerweile können Kunden zwischen 80 verschiedenen Wientönen auswählen, fünf Liter kosten 112 Euro, angefangen von Augarten-Blau über Volksgarten-Rosé bis hin zu Fiakerschwarz. Letztere zählt sogar zu den Favoriten von Farbmischer Raicher. „Es ist ein eleganter, samtiger, blauschwarzer Ton. Ich habe das ganze Schlafzimmer in Fiakerschwarz gestrichen“, sagt er.

Angefangen hat alles mit Otto Wagner. Das Grün, das der Architekt in den Stationen der heutigen U6 verwendete, haben die Farbspezialisten in kleinen Mengen abgetragen und im Helligkeitsgrad optimiert.„Der Lichteinfall ist für die Wirkung der Farbe wichtig, daher mussten die Farben angepasst werden“, so Raicher. Auch von der Wiener Staatsoper wurden Proben entnommen und der Samtton „Opernring“ kreiert. Aber auch Klischeefarben wie Wiener Busserl sind in der Palette enthalten. „Wir lassen uns von allem inspirieren, was mit der Stadt zu tun hat“, sagt der Designer. Durch die Farben erzählen sie Geschichten. So verleihen Raicher und Honisch dem Klischee vom grantigen Wiener ein kräftiges Rot und nennen es „Wiener Blut“. Aber auch dem schüchternen Wiener Mäderl, deren Wangen gerötet sind, widmen die beiden eine Geschichte und lassen sie in einer Farbe aufleben. Eine der beliebtesten Farben ist übrigens die Meierei. „Der zarte Beige-Grauton schafft eine weiche Atmosphäre und passt perfekt in jeden Wohnraum“, schließt Raicher.