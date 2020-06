Spannungsreiche Baukultur mit Ziegeln

Die Verschmelzung von Neu und Alt spielte auch bei der Gestaltung des Goingerhofs in Kitzbühel die Hauptrolle. Hier wurde vom Architekturbüro Seifert eine abgebrannte Tenne saniert. Prämiert wurde das Projekt in der Kategorie Steildach mit Tondachziegel. Der gemauerte Hof wurde dabei behutsam revitalisiert und die Tenne komplett neu errichtet. Spannend ist jedoch die Tatsache, dass sich beide Gebäude ein gemeinsames Dach teilen.

Die Entwürfe könnten nicht unterschiedlicher sein. Der alte Hof weist traditionelle Elemente der ländlichen Architektur wie die kleinen Fenster mit Fensterläden, Blumenbalkone, weiß verputzte Sockelzonen oder Wandmalereien auf. Der moderne Nachbar hingegen besticht durch eine umfassende Lärchenholzverkleidung. Dennoch ist ein homogenes Erscheinungsbild entstanden, welches sich harmonisch in das saftige Grün der umliegenden Berglandschaft fügt.

Die eingeschnittene Terrasse im Dach weist auf die besondere Eindeckung hin. Man setzte zwar auf konventionelle Tondachziegel, jedoch versucht man die optische Wirkung von leicht verwitterten Holzschindeln zu erreichen. Den Effekt erzielte man, indem rechteckige Dachziegel in mehreren Schichten in Hellgrau engobiert und in unterschiedlichen Längen und Breiten gemischt verlegt wurden. Damit das neue Dach auch optisch dieselben Farbnuancen wie bei klassischen Holzschindeln erhält, spritzte man auf die Ziegel nachträglich dunkle Streifen auf. Zusätzliche Einbauten und Schneefänger wurden mit einem hellen Grauton beschichtet. So konnte man die Gesamtkonstruktion noch einheitlicher an die eines Holzschindeldaches anpassen und lieferte gleichzeitig dazu eine neue, spannende und interessante Alternative zu modernen Metalleindeckungen.



Die prämierten Projekte beweisen, dass Ziegel auch in der modernen Architektur neue Lösungsansätze bieten kann. Es ist einen Versuch wert, künftig noch mehr darauf Wert zu legen.