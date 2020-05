Späte Rettung eines Kulturerbes

Die Siedlungshäuser mit Mustereinrichtungen sollten als Modell für leistbares Wohnen dienen und standen nach ihrer Fertigstellung der Öffentlichkeit zwei Monate lang, bis zum 7. August 1932, offen.



Trotzdem wurden 1932 nur 14 Häuser verkauft - die Unterkellerung machte die Objekte teuer. Errichtet wurde die Werkbundsiedlung von der Gesiba, einer dem Bund, der Gemeinde und dem Siedlerverband gehörenden Wohnbaugenossenschaft. Ursprünglich sollte die

Avantgardeanlage in der Nähe des Favoritner Wasserturms bei der Triester Straße entstehen. Frank erachtete den Standort jedoch als ungeeignet und setzte sich erfolgreich für Hietzing ein.



"Die bedeutendsten Baukünstler der Moderne haben hier - nach dem Vorbild der Weißenhofsiedlung in Stuttgart - 1930 bis 1932 Musterhäuser entwickelt", erklärt Friedrich Dahm vom Bundesdenkmalamt die kulturgeschichtliche Bedeutung. "In diesem Grätzel verdichten sich die Ideen der internationalen Architektur-Elite auf engstem Raum."



Die letzte Generalsanierung von Adolf Krischanitz in den 1980er-Jahren "waren nur kosmetische Maßnahmen", heißt es. Jetzt werden in einer ersten Etappe bis Sommer 2012 zunächst vier der insgesamt 48 Werkbundsiedlungshäuser - in der Woinovichgasse 16, 18 und 20 sowie der Veitingergasse 85 - um 1,3 Mio. Euro revitalisiert, mit rund 580.000 Euro von der Stadt Wien gefördert. Und in Absprache mit den Mietern.